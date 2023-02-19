Koltuk değnekleriyle yürüyordu! Camiayı endişelendirmişti, taraftarları sevindiren haber geldi! Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş maçı belli oldu...

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

SEDYEYLE KENARA GELMİŞTİ

Sarı - kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 80. dakikasında yaptığı kurtarış esnasında ayağına aldığı darbe sonrasında yerde kalmıştı. Hakem, sağlık görevlilerini sahaya çağırmış ve ilk müdahalesi yapılan oyuncu sedye yardımıyla oyun alanının dışına çıkarılmıştı.

Yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın oyundan çıktığı andaki üzüntüsü ise taraftarları endişelendirmişti.

GALATASARAY, SAKATLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Maç sonunda Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kaptanımız Fernando Muslera’nın yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)" ifadelerine yer verilmişti.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanan başarılı file bekçisinin geri dönüş tarihi ise belli oldu.

Milliyet'in haberine göre Fernando Muslera, 11 Mart tarihinde oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynamaya hazır olacak.

Galatasaray, Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek.

