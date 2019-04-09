Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı

Bir Reddit kullanıcısı geçtiğimiz günlerde komada olanların neler yaşadığına ve hissettiğine dair bir soru sordu. Diğer kullanıcılar da konuyla ilgili deneyimlerini paylaştılar. Çoğunluk "karanlık bile olmadığını" söyleyip uyandığınızda da herhangi bir şey hatırlamadığını belirtti.

'1 SAAT ÖLÜ KALDIM'

"Gençken ani kalp hastalığı nedeniyle yaklaşık iki hafta komada kalmıştım. Teknik olarak bir saat ölüydüm aslında. İnsanlar bana, benimle konuşan ailemi duyup duymadığımı veya rüya görüp görmediğimi sordular. Cevap ise 'hayır'."

'KARANLIK BİLE YOKTU'

"Koma karanlık bile değil. Yalnızca hiçbir şey yok. Sadece Eylül ayının sonunda bir gün hatırlarken, uyandığımda Ekim ayının ortası olduğuna inanmakta güçlük çekmiştim."

'AYNI ŞEYLERİ AYNI SIRAYLA YAŞIYORDUM'

"Hafızamda komadan yaklaşık iki hafta öncesiyle başlayan ve sonrasındaki bir hafta boyunca devam eden bir boşluk var. Uyanmak diyorum çünkü uyanıp, bir sürü saçma soru sorup, uyuyakalıp, sonrasında yeniden uyanarak yeniden aynı şeyleri aynı sırayla yaşıyordum. Altı yedi kere tekrar etti bu."