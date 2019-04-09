Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı

Bir Reddit kullanıcısı geçtiğimiz günlerde komada olanların neler yaşadığına ve hissettiğine dair bir soru sordu. Diğer kullanıcılar da konuyla ilgili deneyimlerini paylaştılar. Çoğunluk "karanlık bile olmadığını" söyleyip uyandığınızda da herhangi bir şey hatırlamadığını belirtti.
'1 SAAT ÖLÜ KALDIM'
"Gençken ani kalp hastalığı nedeniyle yaklaşık iki hafta komada kalmıştım. Teknik olarak bir saat ölüydüm aslında. İnsanlar bana, benimle konuşan ailemi duyup duymadığımı veya rüya görüp görmediğimi sordular. Cevap ise 'hayır'."
'KARANLIK BİLE YOKTU'
"Koma karanlık bile değil. Yalnızca hiçbir şey yok. Sadece Eylül ayının sonunda bir gün hatırlarken, uyandığımda Ekim ayının ortası olduğuna inanmakta güçlük çekmiştim."
'AYNI ŞEYLERİ AYNI SIRAYLA YAŞIYORDUM'
"Hafızamda komadan yaklaşık iki hafta öncesiyle başlayan ve sonrasındaki bir hafta boyunca devam eden bir boşluk var. Uyanmak diyorum çünkü uyanıp, bir sürü saçma soru sorup, uyuyakalıp, sonrasında yeniden uyanarak yeniden aynı şeyleri aynı sırayla yaşıyordum. Altı yedi kere tekrar etti bu."
VÜCUDUMDAN BİR ŞEY ÇEKİLİYORDU!
"Korkunç bir bisiklet kazasının ardından üç gün boyunca komada kaldım. Yaralanmıştım. Neden orada olduğuma veya bana neler söylendiğine dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendimi içinde bulduğum en korkutucu durumdu ama hatırladığımı söyleyemem. Hastanede annem ve babam yanımdayken uyandım ve vücudumda bir çekilme vardı. Beni korkutuyordu."
"Karanlıktan başka bir şey değildi. Rüya yoktu, ışık yoktu, ses yoktu, hiçbir şey yoktu."
'KORKUNÇ BİR BAŞ AĞRISI ÇEKİYORDUM'
Birçok insan koma sonrasında hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, bir kişi yaşadıklarını anlattı.
"Dokuz yaşındayken araba kazası sonrasında narkozla komaya girmiştim. Kafa tasında zedelenme vardı. Hatırladığım tek şey korkunç bir baş ağrısına dair gördüğüm kötü bir rüyaydı ve ablamın herkese beni görmek istediğini söylediğini hatırlıyorum. Sonrasında bunların olayın gerçekleştiği gece olduğunu ve ailemin, ablam beni görmeden önce onu sakinleştirmeye çalıştıklarını anladım."
'HERKES BİLİNCİM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDU AMA...'
Bir diğer kullanıcı da yine hatırladığına dair yorumlarda bulundu.
"Birkaç yıl önce babam iki hafta kadar komada kalmıştı. Herkes onca zaman bilincinin yerinde olmadığını düşünmüştü. Uyandığında ise komada olduğu sürede etrafındakilerin konuşmalarından duyduğu şeylere dair sorular sorduğunda doktorlar bile şaşırmıştı. Bizlere uykuda gibi hissettiğini ama sonra birden uyandığını ve her şeyi duyduğunu, yine de hareket edemediğini söyledi."
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