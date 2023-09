Kombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladı

Adliyeye sevk edilen her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binaya çıkan şahıslar buradaki dairelerin balkonlarında bulunan kombileri sökmeye çalıştı. Durumu fak eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. O esnada bölgeye yakın olan ve koşarak olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri her iki şahsı bulundukları balkonda yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen E.Y., ile M.T., isimli her iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.