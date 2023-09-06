YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladı

Kombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladı

06.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, bir binadan kombi çalmaya çalışan 2 şahıs, mahalle ve çarşı bekçilerince kıskıvrak yakalandı.

Kombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladı

Adliyeye sevk edilen her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binaya çıkan şahıslar buradaki dairelerin balkonlarında bulunan kombileri sökmeye çalıştı. Durumu fak eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. O esnada bölgeye yakın olan ve koşarak olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri her iki şahsı bulundukları balkonda yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen E.Y., ile M.T., isimli her iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motor kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybettiMotor kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildiFatih’te yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi
Defineciler Arapça yazılı kitaplar ve kılıçla jandarmaya yakalandıDefineciler Arapça yazılı kitaplar ve kılıçla jandarmaya yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:31
İkindi
16:07
Akşam
18:57
Yatsı
20:16
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.