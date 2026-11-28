Tesisat uzmanlarına göre, bu sorun için petek dengeleme, diğer adıyla reglaj ayarı öneriliyor. İşlemin amacı, sıcak suyun tesisattaki radyatörlere daha dengeli ulaşmasını sağlamak. Özellikle kombi çalıştıktan kısa süre sonra bazı petekler ısınırken diğerleri belirgin biçimde geride kalıyorsa, aradaki farkın nereden kaynaklandığını anlamak için peteklerin ısınma sırasına bakılıyor.

BAZI PETEKLER NEDEN DAHA GEÇ ISINIR?

Sıcak su, tesisatta akışa en az direnç gösteren yollardan daha kolay geçer. Bu nedenle kombiye yakın petekler kısa sürede ısınabilirken daha uzaktaki veya üst kattaki radyatörler ılık kalabilir. Böyle bir durumda termostatın derecesini yükseltmek, odalar arasındaki sıcaklık farkının nedenini ortadan kaldırmayabilir.

Reglaj ayarında erken ısınan peteklerin dönüş vanası üzerinden su akışı kademeli olarak kısılır. Böylece geç ısınan peteklere daha fazla sıcak su ulaşması hedeflenir. Alüminyum folyo, peteğin arkasından duvara doğru yayılan ısıyı odaya yansıtmaya yönelik bir uygulamadır. Reglaj ise ısının daha en başta peteklere nasıl ulaştığıyla ilgilidir.

REGLAJ AYARI NASIL YAPILIR?

Uzmanlar, işe ısıtmayı kapatıp peteklerin soğumasını bekleyerek başlamayı öneriyor. Gerekiyorsa peteklerin havası alınıyor ve vanalar kontrol ediliyor. Ardından ısıtma yeniden açılarak hangi peteğin önce, hangisinin en son ısındığı not ediliyor. Bu sıra, ayara nereden başlanacağını gösteriyor.

Tesisat yeniden soğutulduktan sonra sistem çalıştırılıyor ve ilk ısınan petekten başlanarak dönüş vanaları küçük adımlarla ayarlanıyor. Her değişiklikten sonra peteğin tepkisi gözleniyor. Uzmanlar, giriş ve dönüş borularının sıcaklığını karşılaştırmak için dijital termometre kullanılabileceğini belirtiyor. Vanaların başlangıç konumunu not etmek de gerektiğinde önceki ayara dönmeyi kolaylaştırıyor.

HALA ISINMIYORSA NE YAPMALI?

Peteklerin havası alındığı halde aynı oda soğuk kalıyorsa sorun daha ayrıntılı bir inceleme gerektirebilir. Boru bağlantılarında sızıntı ya da paslanma görülüyorsa uzmanlar vanalarla deneme yapmak yerine tesisatçıya başvurulmasını öneriyor. Petek dengelemeden beklenen sonuç, özellikle hızlı ve yavaş ısınan radyatörler arasındaki farkın azalması. Sonucu görmek için ayardan sonra kombi çalıştığında peteklerin ne kadar sürede ısındığını yeniden karşılaştırmak gerekiyor.