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    4. Komedyan Özgür Turhan'ın Sinan Oğan ile ilgili espirisi gündem oldu! "Biz içeride kaldık"

    Komedyan Özgür Turhan'ın Sinan Oğan ile ilgili espirisi gündem oldu! "Biz içeride kaldık"

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
    07.02.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada Sinan Oğan ile ilgili yapılan bir espiri gündem oldu. Komedyan Özgür Turhan’ın ‘Sinan Oğan’ ile ilgili olarak "Adam 'Cehennem kapılarını kapatacağız' dedi. Dışarıdan kilitledi, defoldu gitti" dedi.

    14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilen, ikinci turda ise Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Oğan ile ilgili yapılan espiri gündem oldu.

    Komedyan Özgür Turhan’ın ‘Sinan Oğan’ ile ilgili olarak "Adam 'Cehennem kapılarını kapatacağız' dedi. Dışarıdan kitledi, defoldu gitti" dedi.

    İşte Turhan'ın o sözleri:

    "Siyasi espiri yapmak çok zor. Şundan dolayı değil yani; Siyasi espiri yaparsın hapse girersin falan, konu bu değil. Siyasi gündem çok hızlı değişiyor. Espiri yetiştiremiyoruz.

    Kılıçdaroğlu mu kaldı? Sinan Oğan ile ilgili bir sürü esprim vardı, bitti gitti. Adam 'Cehennem kapılarını kapatacaz' dedi. Dışarıdan kilitledi, defolup gitti. Biz içeride kaldık."

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    Anahtar Kelimeler:
    Sinan Oğan
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