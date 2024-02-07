Komedyan Özgür Turhan'ın Sinan Oğan ile ilgili espirisi gündem oldu! "Biz içeride kaldık"

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilen, ikinci turda ise Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Oğan ile ilgili yapılan espiri gündem oldu.

Komedyan Özgür Turhan’ın ‘Sinan Oğan’ ile ilgili olarak "Adam 'Cehennem kapılarını kapatacağız' dedi. Dışarıdan kitledi, defoldu gitti" dedi.

İşte Turhan'ın o sözleri:

"Siyasi espiri yapmak çok zor. Şundan dolayı değil yani; Siyasi espiri yaparsın hapse girersin falan, konu bu değil. Siyasi gündem çok hızlı değişiyor. Espiri yetiştiremiyoruz.

Kılıçdaroğlu mu kaldı? Sinan Oğan ile ilgili bir sürü esprim vardı, bitti gitti. Adam 'Cehennem kapılarını kapatacaz' dedi. Dışarıdan kilitledi, defolup gitti. Biz içeride kaldık."





