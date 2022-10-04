Komik eş anlamlısı nedir? Komik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Halk arasında en çok karşılaşılan kelimelerden biri de komik kelimesidir. Dilimize Fransızcadan yerleşmiştir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni kelimeler de türetir. Türk Dil Kurumuna göre komik kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birisi sıfat olarak kullanılan ve gülme duygusu uyandıran gülünç şeylerdir. Aynı zamanda güldürü oyuncusu anlamına da gelir. Komedi kelimesi başka kelimelerle birleşerek yeni ifadeler üretir. "Operakomik", "trajikomik", "komiğine gitmek", "komik bulmak" gibi ifadeler bunlara örnektir.

Komik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki hemen her kelimenin eş anlamlısı vardır. Komiğin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Komik eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde kullanmak için mutlaka cümlenin anlamına bakılmalıdır. Komik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

Gır gır

Güldürücü

Gülünç

Komiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komik eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Gülünç duruma düşmek hayattaki en büyük korkusuydu ama herkesin ona gülmesine engel olamadı.

Anlattıkları öyle gülünçtü ki gülmemek için kendimi çok zor tuttum.

Aslında eğlenceli biri gibi görünüyor, gır gır bir mizacı var.

Güldürülerde oynayan oyunculara da komik denir.

Gır gır, neşeli bir insandı ama son günlerde çökmüş.

Tiyatro kurallarını hiçe sayarak oynamak seyirci üzerinde güldürücü bir etki bırakır.

Provaların yapılmaması son anda gülünç durumların yaşanmasına sebebiyet vermişti.



