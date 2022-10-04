Komik eş anlamlısı nedir? Komik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Halk arasında en çok karşılaşılan kelimelerden biri de komik kelimesidir. Dilimize Fransızcadan yerleşmiştir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni kelimeler de türetir. Türk Dil Kurumuna göre komik kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birisi sıfat olarak kullanılan ve gülme duygusu uyandıran gülünç şeylerdir. Aynı zamanda güldürü oyuncusu anlamına da gelir. Komedi kelimesi başka kelimelerle birleşerek yeni ifadeler üretir. "Operakomik", "trajikomik", "komiğine gitmek", "komik bulmak" gibi ifadeler bunlara örnektir.
Türkçedeki hemen her kelimenin eş anlamlısı vardır. Komiğin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Komik eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde kullanmak için mutlaka cümlenin anlamına bakılmalıdır. Komik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:
Komik eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: