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Komik eş anlamlısı nedir? Komik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi çok geniş olan bir dildir. Hem farklı dillerden kelimeler almış hem de yabancı kökenli kelimelere eklenen Türkçe eklerle yeni kelimeler de türetilmiştir. Aynı zamanda Türkçe kökenli kelimeler de mevcuttur. Bu durum aynı anlama gelen fakat farklı yazılan kelimelerin oluşmasını sağlamıştır. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı vardır. Komik kelimesi de Fransızca kökenli bir kelimedir ve eş anlamlı kelimelere sahiptir.

Komik eş anlamlısı nedir? Komik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Halk arasında en çok karşılaşılan kelimelerden biri de komik kelimesidir. Dilimize Fransızcadan yerleşmiştir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni kelimeler de türetir. Türk Dil Kurumuna göre komik kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birisi sıfat olarak kullanılan ve gülme duygusu uyandıran gülünç şeylerdir. Aynı zamanda güldürü oyuncusu anlamına da gelir. Komedi kelimesi başka kelimelerle birleşerek yeni ifadeler üretir. "Operakomik", "trajikomik", "komiğine gitmek", "komik bulmak" gibi ifadeler bunlara örnektir.

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Komik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki hemen her kelimenin eş anlamlısı vardır. Komiğin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Komik eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde kullanmak için mutlaka cümlenin anlamına bakılmalıdır. Komik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Gır gır
  • Güldürücü
  • Gülünç
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Komiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komik eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Gülünç duruma düşmek hayattaki en büyük korkusuydu ama herkesin ona gülmesine engel olamadı.
  • Anlattıkları öyle gülünçtü ki gülmemek için kendimi çok zor tuttum.
  • Aslında eğlenceli biri gibi görünüyor, gır gır bir mizacı var.
  • Güldürülerde oynayan oyunculara da komik denir.
  • Gır gır, neşeli bir insandı ama son günlerde çökmüş.
  • Tiyatro kurallarını hiçe sayarak oynamak seyirci üzerinde güldürücü bir etki bırakır.
  • Provaların yapılmaması son anda gülünç durumların yaşanmasına sebebiyet vermişti.
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