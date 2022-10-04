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Komedi eş anlamlısı nedir? Komedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden birçok kelime evrilerek Türkçeye yerleşmiştir. Aynı zamanda Türkçe kökenli kelimelerle de yeni kelimeler türetilmiştir. Hem farklı kökenli kelimelerin hem de Türkçe kökenli kelimelerin oluşu Türkçenin kelime haznesini zenginleştirir. Bu sebeple Türkçede aynı anlama gelen birden fazla kelime bulunabilir. Bu durum da eş anlamlılığın oluşmasına zemin hazırlar. Komedi kelimesi de dilimize Fransızcadan gelmiş isim türünde bir kelimedir.

Komedi eş anlamlısı nedir? Komedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komedi kelimesi, İtalyanca "commedia" ya da Fransızca "comèdie" kelimelerinden türeyerek dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre Fransızca "comédie" kelimesinden Türkçeleşerek dilimize komedi olarak geçmiştir. Komedi kelimesi isim ve mecaz isim olarak kullanılır.

Türk Dil Kurumuna göre komedi kelimesinin üç tane anlamı bulunur. Bunlardan ilki tiyatro terimi olarak kullanılan "güldürü" kelimesidir. Aynı zamanda gülmeye neden olan olaylar için de komedi kelimesi kullanılır. Komedi kelimesi mecaz olarak yalan ve yapmacıksız söz veya davranış için de kullanılır. Komedi kelimesi farklı kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamda kelimeler türetebilir. Komedi kelimesi ile "komedi yazarı", "acıklı komedi" ve "trajikomedi" gibi birleşik kelimeler de türetilmiştir.

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Komedi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak için asıl kelimenin cümle içindeki kullanım amacını tespit etmek önemlidir. Buna göre bir eş anlamlı kelime seçilerek komedi kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Komedinin eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Komedi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Güldürü
  • Komedya
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Komedinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Komedi eş anlamlısı olan kelimelerle ve komedi kelimesi ile kurulmuş olan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Hayatın kendisi başlı başına bir komedi!
  • Dün akşam gittiğimiz oyun komediydi ama çok ağladık.
  • Birini üzen bir durum bir başkasına güldürü konusu olabiliyor.
  • Son verdiğimiz ziyafette bize küçük bir güldürü oynadılar.
  • Bir bilseniz, tüm ailenin başına yıllarca ne facialar ne komedyalar geldi.
  • Evlilikleri nice zamandır oynadıkları komedyadan farksızmış, hiçbir gerçekliği yokmuş.
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