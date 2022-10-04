Komedi eş anlamlısı nedir? Komedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komedi kelimesi, İtalyanca "commedia" ya da Fransızca "comèdie" kelimelerinden türeyerek dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre Fransızca "comédie" kelimesinden Türkçeleşerek dilimize komedi olarak geçmiştir. Komedi kelimesi isim ve mecaz isim olarak kullanılır.
Türk Dil Kurumuna göre komedi kelimesinin üç tane anlamı bulunur. Bunlardan ilki tiyatro terimi olarak kullanılan "güldürü" kelimesidir. Aynı zamanda gülmeye neden olan olaylar için de komedi kelimesi kullanılır. Komedi kelimesi mecaz olarak yalan ve yapmacıksız söz veya davranış için de kullanılır. Komedi kelimesi farklı kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamda kelimeler türetebilir. Komedi kelimesi ile "komedi yazarı", "acıklı komedi" ve "trajikomedi" gibi birleşik kelimeler de türetilmiştir.
Eş anlamlı kelimeleri kullanmak için asıl kelimenin cümle içindeki kullanım amacını tespit etmek önemlidir. Buna göre bir eş anlamlı kelime seçilerek komedi kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Komedinin eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Komedi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Komedi eş anlamlısı olan kelimelerle ve komedi kelimesi ile kurulmuş olan bazı örnek cümleler şu şekildedir: