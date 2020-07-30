Komik sözler: Ortamı bir anda renklendirecek cümleler

Yaşamın tüm zorluğuna rağmen, olan bitene komik ve esprili bir pencereden bakmak hayatı hepimiz için kolaylaştırır. Aldığınız kiloları ti'ye almak, aşkta mağdur olmak, sabah uyanamamak ne kadar kötü olabilir ki? İşte ying-yang etkisi veren, her olaydan komik sözler çıkarıldığına dair örnekleri sizin için derledik.

Eğlenceli ve yaratıcı en komik sözleri hafızanıza alın. Mutlaka kullanacağınız bir an gelecektir.