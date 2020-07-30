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Komik sözler: Ortamı bir anda renklendirecek cümleler

deniz.negis deniz.negis
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her durumdan komik sonuçlar çıkaran, komik sözler yazan, konuşma içerisinde komik sözler kullanan biriyseniz sizin çok hoşunuza gidecek bir liste hazırladık.

Komik sözler: Ortamı bir anda renklendirecek cümleler

Yaşamın tüm zorluğuna rağmen, olan bitene komik ve esprili bir pencereden bakmak hayatı hepimiz için kolaylaştırır. Aldığınız kiloları ti'ye almak, aşkta mağdur olmak, sabah uyanamamak ne kadar kötü olabilir ki? İşte ying-yang etkisi veren, her olaydan komik sözler çıkarıldığına dair örnekleri sizin için derledik.

En Komik Sözler

Eğlenceli ve yaratıcı en komik sözleri hafızanıza alın. Mutlaka kullanacağınız bir an gelecektir.

  • Faturamın son ödeme günü gelmiş. Dün ödeme noktasına gittim. Öööööö dedim geldim.

  • Karantinadan önce göbeğime 1 çay bardağı koyabiliyordum. Şimdi yanında bisküvi tabağı da koyabiliyorum.

  • Güzel bir sabah için 5 adım; gözlerini aç, derin bir nefes al, üstündeki yorgandan kurtul, yataktan kalk ve benim mesajımı oku. Günaydın.

  • Denizde boğulmak üzere olan bir balık kurtardım, şu an kumun üstünde mışıl mışıl uyuyor.

  • Zaman zaman onu düşünüyorum, zaman zaman da dokuzu, sekizi, yediyi, falan düşünüyorum.

  • Bu kadar gaz kaçırdığına göre kesin tüp bebeksin.

  • Bir adam kitap okuduğu esnada ölmüş. Çünkü satır başına gelmiş.

  • Tüm üşengeçler bir araya gelip kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. / **Yarın yaparız.

  • Kararlarımı keyfim ve kahyası birlikte alıyorlar.

    • Komik Kapak Sözler

    Komik kapak sözler, geniş bir kitleye söylemek istediklerimizi söylemenin en eğlenceli yoludur. İnce, komik ve vurucu sözler aynı zamanda bir çok insanın duygularına tercüman olur niteliktedir. Kapak niteliğindeki anlamlı komik sözlerde sıra.

    • Bazı insanlar 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremiyor.

    • İyi niyetimin son kullanma tarihinin sonuna geldik.

    • Biz kimseye şekil koymayız. Ama şeklimiz birilerine koyabilir!

    • Beyin bir donanımdır herkeste vardır. Akıl bir yazılımdır ve herkeste yoktur.

    • Karakter para ile satılsaydı bazılarına muhakkak hediye alırdım.

    • Eğer şahsımla ilgili bir probleminiz varsa bu tamamen sizin şahsi probleminizdir.

    • Aslında ben seni olduğun gibi kabul ederim de sen pek ‘olamamışsın’ sıkıntı orada.

    Komik Kısa Sözler

    Sosyal medya hesabınız, gönderisiz kalmasın. Bir günaydın postu paylaşırken, komik kısa sözlerle kendinizi takipçilerinize hatırlatın.

    • Hayattaki en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlak dışı ya da kilo aldırıcıdır.

    • Göbek değil canım o, olası bir kıtlıkta kullanmak için depoladığım enerji stoğu.

  • Son şişmanlık neye yarar, herkesin bir bedeni var, doymadı yar.

  • Hatayı kendinizde aramayın, Hatay Akdeniz Bölgesinde yer alan bir şehirdir.

  • Ben attan inmem. İndiysem kesin eşektir o.

  • Bill Gates neden grip olmuş? Windows açık kalmış da ondan.

  • Yeyip yeyip kilo alamamak mı? Mutfağın önünden geçerken bile kilo alan sanırım bir ben varım, bir de ben varım.

  • Hani verdiğin söz yemindi? Ölümüne yaptığın diyet bir dilimcik ekmeğe yenildi.

  • Üşengeçlik tarikatı kuracağım ama şimdi olmaz ya birkaç güne kurarız.

    • Komik Aşk Sözleri

    Aşkla ilgili de eğlenceli sözler mevcut.

    • Emek verdiğin 3 yıllık ilişkin bitiyor. Ama sen sabah akbil basıp işe gidiyorsun. Biz hangi ara şiir yazacağız?

    • Nerede o eski aşklar? Şimdi gidip onun için dağı delsem, amele der döner arkasını çeker gider.

    • Aşk neden körkütüktür? Kadın kör, erkek kütüktür de ondan!

    • Mesaj atmadı diye sinirlenme. Pozitif düşün. Belki de ölmüştür.

    • Kızlar Çağatay Ulusoy sizin olmayacağı gibi, Adriana Lima da bizim olmayacak. Yaniiii biz bize kaldık.

    Komik Laf Sokucu Sözler

    Kapak niteliğindeki komik ve laf sokucu sözleri inceleyelim:

    • Kalitesizliğin bir kokusu olsaydı, kokusu seninkine benzerdi.

    • Nerede boş gereksiz insan varsa ya akrabam ya da akrabam.

    • Kusura bakma canım iki ayaklı yılan sevmiyorum.

  • Öyle bir ego var ki sanırsın benim güzelliğimi taşıyorum.

  • Koskoca Samanyolu galaksisinde muhatap olduğumuz insanlara bak.

    • Sevgiliye Komik Sözler

    Sevgiliye komik sözler, toplumca hem en çok güldüklerimiz hem de en çok üzüldüklerimiz. Her aşk yarası kapanır, biz neşemize bakalım...

    • Çayın cinsiyeti olsaydı kesin kadın olurdu. 5 dakika ilgilenme buz gibi soğuyor.

    • Kız Starbucks'da "white chocolate mocha non fat extra" istiyorum dedi. Masayı donatacak diye sevindim. 1 tane kahve geldi.

    • Seni öyle bir severim ki, görmemişin sevgilisi olmuş derler.

    • Sen bana bir adım gel. Ben sana freni patlamış kamyon gibi gelirim.

    • Serumlu kol fotoğrafı atmadım diye mi bu ilgisizliğin?

    • Aşk acısıymış. Seni hiç kola içerken güldürdüler de, burnundan asit geldi mi?

    Komik Instagram Biyografi Sözleri

    Bazen Instagram'da kişileri takibe alma nedenimiz komik biyografi sözleridir. Hayatlarını komik sözlerle özetleyen bu hesaplar, içerik olarak da eğlenceli hesaplar olduğu fikrini verir. En komik Instagram biyografi sözlerine göz atalım.

    • Evimizde patron benim, eşim sadece karar vericidir.

    • Sarhoşken, Türk emniyet teşkilatı Snapchat, Facebook ve Instagram’a girmeme izin verilmemeli.

    • Ne zaman bir sorunum olsa alırım elime mikrofonu, bir şarkı patlatırım. Sonra sesimin sorunumdan daha kötü olduğunu fark ederim.

  • Merak ediyorum, diyet listemi yazan doktorun eşi günde bir tanecik elma yese ne olur? Doktor gerçekten eve girmez mi acaba?

  • O kadar cimriyim ki, karşımda konuşan sevgilime dikkatimi bile veremiyorum.

  • Her zaman dayım gibi bir milyoner olmayı hayal ediyorum. Çünkü o da hayal ediyor.

  • İnce bir vücut benim gibi bir karakteri kaldıramayacağı için şişmanım ve şişman kalacağım.

  • Hobilerim; kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğidir.

  • Kaç tane problemim olduğunu bilmiyorum, çünkü matematik de o problemlerden birisi!

  • Facebook'taki arkadaşlardan kaçmak için buralara geldim.

    • Komik Öğrenci Sözleri

    İşte en eğlenceli ve en yaratıcı kitle olan öğrencilerin uzmanlık alanı! En komik öğrenci sözleri ile gülmeye hazır mısınız?

    • Öğrenci evlerinde kızlar 3 kişi toplanıp bir eve çıkar, 4. senenin sonunda ise tek kişi kalır. Erkekler ise 2 kişi bir araya gelerek bir eve çıkar, 4. sene sonunda ev mülteci kampına döner.

    • Bence kesinlikle sınav notlarımın yükseklik korkusu var.

    • 0.5 ucu olan var mı? Al kanka 0.7 vereyim üstü kalsın.

    • Ben senin matematiği sevme olasılığını sevdim.

    • Kopya bir sanattır ama bizim öğretmen sanattan anlamıyor!

  • Araba yarışı oynarken tuşlara daha kuvvetli basınca arabanın hızlı gideceğine inanan birinden ne gibi bir zarar gelebilir ki, kırmayın onu.

  • Sınavdan çıkınca: 95, arkadaşlarla konuştuğumuzda: 75, kontrol ettiğimde: 45, hoca söylediğinde: 25, arabada: 5 evde: 15…

    • Anlamlı Komik Sözler

    Gülerken düşünmeye sevk eden anlamlı komik sözlere bakma zamanı:

    • Bir insanın notunu verirsem bir daha sözlüye kaldırmam.

    • Benim çıkarsız yaşantım, sizin menfaat terazinizi bozar.

    • Küçümseme kimseyi. Bilirsin nokta da küçük ama bitirir cümleyi...

    • Yavrularına etrafı tanıtan şeytan sırasıyla gökyüzü, dağ, ağaç, denizi anlattı. Ve oğlu bu ne diye insanı gösterdi. Şeytan; Ondan uzak dur , o her haltı yer, sonra üstümüze atar, dedi.
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