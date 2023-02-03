Kompozisyon nasıl yazılır, kompozisyon aşamaları nelerdir? Kompozisyon yazarken nelere dikkat edilmelidir, kompozisyon nasıl başlar?

Kelime anlamının karşılığında farklı nesneleri, ögeleri ya da parçaları bir araya getirmektir. Yazın türü olarak da üç farklı parçadan oluşur. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerinden ibaret olan kompozisyon yazın türü, herhangi bir alanda ya da konuda fikirleri, düşünceleri ya da duyguları düzenli bir biçimde bir araya getirerek yazılır.

Kompozisyon yazmak için öncelikle bir konu belirlenmelidir. Belirlenen konu dâhilinde ana fikri belirten bir giriş paragrafı yazılır. Kompozisyonda genellikle hislerini ya da düşüncelerini doğru bir biçimde ifade edilmesi amaçlanır. Kompozisyon bu anlamda kişiye katkı sağlayan bir yazın türü olarak da kabul edilmiştir. Belirlenen konuda yazılacak olan kompozisyonun her türlü yazım kuralına uygun olması dışında başka bazı özellikleri de bulunmalıdır. Yazılan kompozisyonlarda seçilen konular, atılan başlıklar, yazan kişinin kullandığı konuya ve içeriğe uygun ifadeler yer almalıdır. Anlatım bozukluğunun ve yazım hatalarının olmaması gereken kompozisyonlar için farklı anlatım türleri bulunur. Bu türler şu şekilde isimlendirilmiştir:

Hikâyeci anlatım

Tasvir kullanımı

Şiirsel anlatım

İspat edici ya da kanıtlayıcı anlatım

Emir kipi ile anlatım

Söyleşmeli anlatım

Kompozisyon aşamaları nelerdir?

Kompozisyon yazmak için bazı adımlar takip edilmelidir. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir kompozisyon yazabilmek için sırası ile şu aşamalar takip edilmelidir:

Hakkında kompozisyon yazılacak olan konu seçimi yapılır.

Yazılacak kompozisyon için bir taslak oluşturulur.

Giriş gelişme ve sonuç bölümünün ilki olan giriş bölümünde kompozisyonun bütünündeki ana fikri özetleyen bir cümleye yer verilmelidir.

En uzun kısım olan gelişme bölümünde verilmek istenen tüm ayrıntılar ve örneklendirmeler ya da alıntı ve benzeri durumlar yazılır.

Sonuç bölümünde tüm yazılanları özetleyen ve toparlayan bir özet yazılır ve kompozisyon sonlandırılır.

Girizgah yapılan ilk paragrafın ardından en uzun ikinci kısım gelişme adı verilen paragraf olmalıdır. Sonuç bölümünde ise tüm anlatılanların doğrultusunda bir sonuca bağlanır. Yazılan konu hakkındaki ana fikir sonuç bölümünde de yer almalı ve sonuç bölümü giriş bölümü gibi kısa olmalıdır.

Kompozisyon nasıl başlar?

En az üç bölümden oluşan kompozisyon örnek konuları olarak spor, edebiyat, resim, müzik, mimarlık, siyaset verilebilir. Bir kompozisyon yazımı için öncelikle giriş bölümü kullanılır. Giriş bölümünün ardından gelişme ve sonuç kısımları yazılır. Kompozisyon yazmaya başlamadan önce konu seçilir. Seçilen konuya göre bir başlık atılmalıdır. İçeriğe uygun olarak atılan başlığın ardından giriş bölümüne geçilir. Giriş bölümü için doğru ifadeler kullanılmalı ve yazının ana fikri bu bölümde verilmelidir.

Ana fikir belirtilerek yapılan girişin ardından en uzun bölüm olan gelişme bölümüne geçilir. Gelişme kısmında girişte verilen konu açıklanır. Eğer kullanılacaksa kompozisyon için seçilen anlatım türüne göre örnekler, alıntılar kullanılabilir. Yazılacak olan kompozisyonun gelişme bölümü detaylı olmalıdır. Seçilen konu hakkındaki tüm bilgiler, duygu ve düşünceler bu bölümde yer almalıdır. Detaylı olarak yazılan gelişme paragrafının ardından tüm yazılanlar sonuç bölümünde toparlanır.