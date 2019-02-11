Komşular evden gelen kokuları fark edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairesini Iraklı Muhammed Enver'e kiraya veren ev sahibi Hasan Mala, komşuların, evden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine 3 gün önce adrese geldi.
Kapının kilitli olması nedeniyle polis içeri giremeyince telefonla Enver'in babasına ulaştı. Babasının, çocuklarının yanında olduğunu belirtmesi üzerine polis adresten ayrıldı.
Yayılan kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin şikayetlerini yenilemesi üzerine, ev sahibi Hasan Mala, Enver'in babasını arayarak, gelip evi kontrol etmelerini istedi.
Gencin amcası Ahmet Enver, bugün eve gelerek içeri girdiğinde, yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Enver'in yaklaşık bir hafta önce ölmüş olabileceğini söyledi.
Gencin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada amca Enver, gencin Irak'ta gördüğü işkence fotoğraflarını göstererek, yeğeninin bu durum nedeniyle ülkesinden kaçıp İstanbul'a yerleştiğini iddia etti. (AA)
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