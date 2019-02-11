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Komşular evden gelen kokuları fark edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

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GÜNDEM  | 11.02.2019 00:42 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de, işkenceden kaçarak İstanbul'a yerleştiği iddia edilen 19 yaşındaki Iraklı Muhammed Enver, yaşadığı evde ölü bulundu.

Komşular evden gelen kokuları fark edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairesini Iraklı Muhammed Enver'e kiraya veren ev sahibi Hasan Mala, komşuların, evden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine 3 gün önce adrese geldi.

Kapının kilitli olması nedeniyle polis içeri giremeyince telefonla Enver'in babasına ulaştı. Babasının, çocuklarının yanında olduğunu belirtmesi üzerine polis adresten ayrıldı.

BABASINI ARAYIP EVİ KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

Yayılan kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin şikayetlerini yenilemesi üzerine, ev sahibi Hasan Mala, Enver'in babasını arayarak, gelip evi kontrol etmelerini istedi.

Gencin amcası Ahmet Enver, bugün eve gelerek içeri girdiğinde, yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Enver'in yaklaşık bir hafta önce ölmüş olabileceğini söyledi.

Gencin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada amca Enver, gencin Irak'ta gördüğü işkence fotoğraflarını göstererek, yeğeninin bu durum nedeniyle ülkesinden kaçıp İstanbul'a yerleştiğini iddia etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler istanbul ırak Muhammed Enver

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