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Komşuları tarafından saldırıya uğrayan kişiden açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Yeşilköy'de alt katta bulunan komşuları tarafından saldırıya uğrayan İskender Karaduman'dan yeni açıklama geldi.

İstanbul Yeşilköy'de alt katta bulunan komşuları tarafından saldırıya uğrayan İskender Karaduman'dan yeni açıklama geldi. Komşularının gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesini değerlendiren Karaduman, "Bu işin sonuna kadar da arkasında olacağımı herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan adama, komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

"HER MESAJIMDA ÖZELLİKLE LÜTFEN KELİMESİNİ NAZİKÇE BELİRTTİM"

Komşuları tarafından evinde darp edilen İskender Karaduman'dan gözaltılarla ilgili yeni açıklama geldi. Olay anını anlatan Karaduman şöyle konuştu; "Olay günü saat 20.30 sıralarında alt komşumuz olan Ali beye mesaj attım. Lütfen biraz daha sessiz olur musuz? Çok gürültü yapıyorsunuz, uyuyamıyorum diye. Mesajımı almış olmasına rağmen gürültü devam etti. Saat 23.36'da tekrar mesaj attım. Her mesajımda özellikle lütfen kelimesini nazikçe belirttim. Uyuyamıyorum,rahatsızım diye bir mesaj daha attım. Bu mesajın üzerinden iki dakika sonra arka arkaya kapım tekmelendi ve küfür ederek içeri girmeye çalışıldı. Çocuklarım korkudan titremeye, ağlamaya başladı. İki tane oğlum var. Çok kötü anlar yaşadık. Daha sonra içeri girdiklerinde kendimi korumak istedim ve darp etmeye başladılar. Beni içeri kadar sürükleyip koltuğun üzerinde boynuma basarak hareket etmememi sağladılar. İki oğlu Okan ve Gökhan biri sağdan biri soldan beni yumruklamaya başladılar. Bu arada eşim çığlık çığlığa bağırıyor, sinir krizi geçiriyor ve iki tane çocuğumun önünde evime, haneme tecavüz ettiler."

"UMARIM ADALETİMİZ GEREKLİ CEZAYI KENDİLERİNE VERECEKTİR"

İskender Karaduman yaşanan olay sonrası ailece kötü günler geçirdiklerini söyledi. Özellikle çocuklarının olaydan çok etkilendiğini ifade eden Karaduman hukuki sürecin sonuna kadar arkasında olacağını söyledi. Türk halkına destekleri için teşekkür eden Karaduman, "Ben ve özellikle çocuklarım iki gündür uykusuz. Uyuyamıyorlar, okula gidemiyorlar, baba yanımızdan ayrılma diyorlar. Çok zor günler geçiriyoruz, eşim ilaçlarla ayakta duruyor. Çocuklarım evde duramıyor, anneannelerine gittiler. Bu travmayı nasıl atlatacaklar bilmiyorum. Olay medyaya yansıdıktan sonra infial yarattı. Herkes bu olaya çok ciddi tepki gösterdi. Şu anda gözaltına alınmışlar. Umarım adaletimiz gerekli cezayı kendilerine verecektir. Biz o zaman rahatlayacağız. Bu işin sonuna kadar da arkasında olacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bana destek olan tüm Türk halkına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yeşilköy saldırı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Saldıran kişi belli ki vücut çalışıyor ve bundan dolayı kendini sert erkek sanıyor yanındakilerde ondan cesaret bulup adama saldırıyorlar. Kapı komşusu da saldırganı sakinleştirmeye çalışıyor ama ona da gider yapıyor. Böyle insanlıktan nasipini almamış hayvanlaşmış kişilerin toplumdan ihraç edilmesi gerek. Adamın çoluğunun çocuğunun gözü önünde saldırıyor hem de haneye tecavüz var. Ben olsam vururdum zerre de pişmanlık duymazdım.
o soyunan soytarı direk haneye tecavüz sucundan cezaevine girerse orda ilgilenirler haberi izleyen içerideki yukumluler
haneye tecavüz suçu var ve serbest kalmıslar yazıklar olsun nasıl olsa cezası yok deyıp herkes örnek olacak vah vah
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