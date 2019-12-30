Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karadeniz ilaçlarla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı. Akılcı ilaç kullanımının; hastalara klinik bulgu ve bireysel özelliklere göre tanı konulduktan sonra, ilacın uygun dozda ve uygun süreyle uygulanması olduğunu belirten Dr. Karadeniz, iyileşmenin de ancak bu şekilde sağlanabileceğini söyledi. FAZLA VE GEREKSİZ İLAÇ VÜCUDA ZARAR Başta antibiyotikler olmak üzere ilaçların doğru şekilde, doğru dozda ve zamanda kullanılmaması durumunda vücudun zarar görebileceğini, beklenmeyen hastalıklar ve yan etkiler ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Karadeniz, yaşanabilecek olumsuzlukları şöyle anlattı: “Fazla ve gereksiz ilaç kullanımının istenmeyen etkileri olabilir. Alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilir, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ortaya çıkabilir, farklı ilaç etkileşimleri, yan etkileri olabilir. Ölümle sonuçlanabilir. Fazla, gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının olumsuz etkilerini önlemek için doktor önerisiyle doğru zamanda ve şekilde ilaç kullanmak gerekir. Yan etkiler olsa bile hasta kontrol altında olacaktır”

DOKTORLAR İLAÇ BİLGİLENDİRMESİ YAPMALI Akılcı ilaç kullanımında doktorlara önemli sorumluluk düştüğünü belirten Dr. Karadeniz, “Örneğin çok ağrıları olanlar hangi ilacı ne şekilde ne zaman kullanacağı konusunda doktorun önerisini dikkate almalıdır. Bilgilendirmeyi doktor yapmalıdır. Bu bilgilendirme, komşunun bir sindirim sistemi ilacını ağrı kesici yerine komşusuna vermesini de engeller. İlaçlar mutlaka doktor yönlendirmesiyle alınmalı dedi. Dr. Karadeniz, akılcı ilaç kullanımında hastaların şunlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi: “İlacı doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kesintisiz kullanmalıdır. Kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemelidir. İlaçtan yarar görmüyorsa doktorunu haberdar etmelidir. Dalgınlıkla ilacı unutabileceğini düşünüp hatırlatıcı düzenlemeler yapmalıdır. Komşusuna iyi gelen ilacın kendisine zarar verebileceğini unutmamalıdır.” GRİP VE ÇOĞU İSHAL TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ! Kış aylarında çoğu kişinin yakalandığı nezle ve gribin tedavisi çoğunlukla evde istirahat, bol sıvı tüketimi ve basit ilaçlarla geçirilebileceğini söyleyen Dr. Karadeniz bilinçsiz ilaç kullanımının hastalığın kontrolünü güçleştirebileceğini ifade etti. Karadeniz, “Gribal enfeksiyonlarda verilen ilaçları da kontrolsüz kullanmamak gerekir. Yaşlı hastalarda yan etkileri olabilir, kardiyak sıkıntılar yaratabilir. Kontrolsüz, kendi başına alınan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, vitaminler başka sıkıntılara neden olabiliyor” dedi.

Grip tedavisinde antibiyotik kullanılmayacağına dikkat çeken Dr. Karadeniz, şöyle devam etti: “Antibiyotik kullanımı ciddi bir sorun. Antibiyotiğin yanlış kullanımı grip ve ishalde oluyor. Gripte antibiyotik gerekmez ama gripten sonra bakteri enfeksiyonu da olursa kullanıldığını görmekteyiz. Bu yanlıştır. Nasıl ki tansiyonumuz çıkabilir diye önceden tansiyon ilacı almıyorsak, gripte de antibiyotik almamalıyız. Gribal enfeksiyon geçmiyorsa, iyileşme sürecindeyken klinik tablo kötüleşiyorsa, birkaç gün sonra ateş, öksürük, balgam, koyu kıvamlı-sarı yeşil akıntı başlıyorsa bakteriden şüphelenilir ve gerekiyorsa antibiyotik verilir. Gereksiz antibiyotik kullanımı sadece hasta için değil toplum içinde zararlıdır. Çünkü direnç gelişiyor. Bir süre sonra da o enfeksiyonlarda o antibiyotik işe yaramaz hale geliyor. Floramızı bozuyor. Vücudunuzda o bakterilerin dengesi var. Antibiyotik tek dozda bile ishal yapabilir. Doktor reçetede niçin antibiyotik verdiğini, tanısını açıklayabilmeli. Hastanın da böyle bir talebi olmamalı. Doktoruna güvenmeli. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik beklentisi doğru bir şey değildir”