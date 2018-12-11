O başkent her yıl 25 santimetre batıyor!

Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından GFZ German Research Centre for Geosciences şaşırtıcı bir araştırmaya imza attı… Uygu görüntülerini inceleyen ve elde ettiği verilerle bir sonuca varan bilim insanları İran’ın başkenti Tahran’ın her yıl çöktüğünü tespit etti.

InSAR isimli görüntüleme teknolojisini kullanan ve bu sayede bölgelerin yüksekliğini ve diğer detayları görebilen bilim insanları toprak altındaki hareketleri de takip edebildi. Araştırma sonucunda başkent Tahran’daki havalimanının bulunduğu bölgenin her yıl 5 santimetre çöktüğü ortaya çıktı. Bilim insanları kentin diğer bölgeleriyle birlikte ortalama 25 santimetrelik bir çöküş yaşandığını duyurdu.

Uzmanlar, Tahran’da yaşanan bu durumun İran’ın yeraltı kaynaklarını tüketmesiyle doğru orantılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, İran’da son yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı su tüketiminin toprak kalitesine zarar verdiğini ve çatlaklara sebebiyet verdiğini aktardı. Araştırma ekibi kaleme aldıkları makalede, “Sanayideki gelişme ve şehirleşme dolayısıyla su tüketimi arttı ve Tahran platosundaki su seviyesi azaldı. Böyle olunca toprak zarar gördü ve çökmeye başladı” dedi. Uzmanlar Tahran’daki yeraltı sularının 1984’ten 2011’e kadar 12 metre azaldığını da vurguladı.

