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Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da komşusuna tecavüz etmeye kalkışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı

Olay, Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kocası işte olan ve sabah 08.30 sularında çocuklarını okula gönderen N.A., eve girdiğinde komşusu M.A.’nın evin içerisinde olduğunu gördü. Eve girer girmez M.A.’nın cinsel saldırısına uğrayan N.A., bir süre boğuştuktan sonra balkona çıkarak bağırmaya başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Komşularının olayı fark ederek polise haber vermesinin ardından paniğe kapılan M.A., kendi dairesine kaçarak kapıyı kilitledi.
Olay yerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tecavüz

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