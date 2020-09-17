Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin avukatından açıklama

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İncir Reçeli filmi ve İsyan şarkısıyla adını duyuran şarkıcının darp ettiği Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da Hüseyin Meriç'e saldıran şarkıcıyı ifadeye çağırdı.

KONUŞMAMA KARARI ALDI

Sezai bugün avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yaptı: "Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

"GÖRÜNTÜLERİN ÜZERİNDE OYNANDI"

Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz.