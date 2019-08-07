Komşusu başına silah dayayıp gasp etti!

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde '6 Ağustos'ta PTT Acentalığı yaptığı öğrenilen U.A. yolda yürürken yanına yaklaşan 2 kişi, başına silah dayayarak içinde yaklaşık 135 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olaydan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

10 DAKİKA SONRA POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil yaklaşık 10 dakika sonra yolda denetim yapan polislerin dikkatini çekti. Polis seyir halindeki otomobilin plakasını tespit ettiğinde, sahte plaka takıldığını ve aracın çalındı olduğunu belirledi. Bunun üzerine "Dur" ihtarı yapılan araç hızla kaçmaya başladı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler polisten kaçmak için hızla giderken, bu sırada ortaya çıkan ve içinde şüphelilerin suç ortağı olduğu öğrenilen bir kişi polis aracının önünü kesmeye çalıştı.



Bu arada diğer şüpheliler kaza yapınca otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kısa bir kovalamacanın ardından şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yanına gelen mağdur U.A. şüphelilerin 10 dakika önce çantasını gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.