Komşusuyla tartışıp öyle bir şey yaptı ki... Her şeyi mektupta anlatmış! "Hapisten çıkınca..."

Florida’da yaşayan 61 yaşındaki Craig Vogt bir adam, komşusuyla tartışma yaşadı. İddiaya göre adam, tartışmanın ardından komşusunun beslediği iki evcil tavus kuşunu öldürüp yedi.

PEOPLE dergisinin habere göre, komşusu olan kadın posta kutusunda bir mektup buldu. Mektupta kuşların başlarının kesildiği, kanlarının akıtıldığı ve tavada pişirildiği yazıyordu.

“İNADINA” YEMİŞ

Hudson kentinde yaşayan Craig Vogt, polis sorgusunda kuşları komşusuna kızdığı için “inadına” öldürüp yediğini itiraf etti. Komşusunun kuşları beslemeye devam etmesinden rahatsız olduğunu belirten Vogt’un, hapisten çıktıktan sonra kalan kuşlarını da öldürmeyi planladığını söylediği iddia edildi.

Bu suç, Florida yasalarına göre üçüncü derece bir ağır suç olarak kabul ediliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre Vogt hâkim karşısına çıktı, kendisine bir kamu avukatı atandı ve şu anda Land O' Lakes Gözaltı Merkezinde tutuklu bulunuyor.

Ayrıca komşusu, 29 Eylül’de Vogt’a karşı uzaklaştırma kararı aldı. Bu talep mahkeme tarafından kabul edildi.