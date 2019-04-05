'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

Sabah saatlerinde mazbatasını alan Maçoğlu, göreve başlamak üzere geldiği Tunceli Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisine kapısını açan tüm Tuncelililere teşekkür etti.

Bu sayede kendilerini vatandaşlara anlatma imkanı bulduklarını belirten Maçoğlu, "Söylediğimiz bütün sözlerin arkasında duracağız bunu bilmenizi istiyorum. Artık hiç kimseyi ayırmayıp ötekileştirmeyen, hiç kimseye sen bizden değilsin demeden herkesi biz olarak gören bir anlayış burada çalışmaya başladı." dedi.

MAZBATASINI ALDI

Maçoğlu, mazbatasını alıp görevine başladığını vurgulayarak, "Belediye ile ilgili aldığımız bütün doneleri, dosyaları tek tek araştırıp, en kısa sürede hepsini buralarda ve diğer mahallelerde asarak bütün dostların, çalışanların, emekçilerin, işçilerin, kamuda çalışanların görebileceği şeffaflıkta deklare edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başarılı bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını anlatan Maçoğlu, şunları söyledi:

"Birlikte Dersim'i hak ettiği bir şehir haline getirmek için herkesin aday olması gerekiyor. Bunu sadece buradaki meclisimiz, çalışan arkadaşlarımız değil, Dersim'e dair çalışma ya da emek harcamak isteyen bütün arkadaşlarımızla bir araya gelip meclislerde tartışarak yapacağız."