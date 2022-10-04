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Komut eş anlamlısı nedir? Komut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş bir kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Bunun sebebi farklı dillerden kelimeleri de hazinesine dâhil etmesidir. Kelimeler kullanımları boyunca zaman içerisinde anlam farklılaşmalarına uğrayabilir. Bu durum da kelimeler arasında eş anlamlılık oluşmasına zemin hazırlar. Komut kelimesi de eş anlamlısı olan sözcüklerden biridir.

Komut eş anlamlısı nedir? Komut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komut kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede heyecan ve şevk vermek anlamında kullanılan "komıt-" fiilinden türediği düşünülmektedir. Aynı zamanda komut kelimesi Fransızca "commandant" kelimesinden çağrışım yoluyla türetilmiş de olabilir. Komut kelimesi genel olarak askerî bir terim olarak kullanılır. Ancak farklı durumlarda ve mecaz anlamlarda da kullanıldığı olur. Türk Dil kurumuna göre komut kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında ya da bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

Komut kelimesi başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik türde yeni kelimeler de üretebilir. Komut kelimesinin bulunduğu deyimler ve atasözleri de bulunur. Örnek vermek gerekirse:

  • Komut vermek: Herhangi bir davranış, hareket ya da bunun gibi bir durum için buyrukta bulunmak.
  • Uyarma komutu: Jimnastikteki komutun alıştırma için uyarıcı nitelikteki ilk ve uzunca bölümü.
  • Emir komuta zinciri içinde olmak: Herhangi bir işlemin en alt rütbe ya da makamdan en üst rütbe ya da makama doğru gerçekleşmesidir.
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Komut kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Bir kelime yerine başka bir kelime kullanabilmek için cümlenin bütününe bakılması gerekir. Cümle içindeki kullanımının amacına göre yerine eş anlamlı bir kelime gelebilir. Komut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Emir
  • Buyruk
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Komutun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Emir ve buyruk kelimeleri, komutun eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Komut eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler, atasözü ve deyim örnekleri şu şekilde verebiliriz:

  • Köpek onun verdiği komutlara göre hareket ediyor.
  • Burada her şey emir komuta zincirine göre işler.
  • Öğretmenin buyruğuyla hazır ol durumuna geçmişlerdi.
  • Komutandan emir gelecek diye tetikte bekliyorlardı.
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