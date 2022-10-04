Komut eş anlamlısı nedir? Komut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Komut kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede heyecan ve şevk vermek anlamında kullanılan "komıt-" fiilinden türediği düşünülmektedir. Aynı zamanda komut kelimesi Fransızca "commandant" kelimesinden çağrışım yoluyla türetilmiş de olabilir. Komut kelimesi genel olarak askerî bir terim olarak kullanılır. Ancak farklı durumlarda ve mecaz anlamlarda da kullanıldığı olur. Türk Dil kurumuna göre komut kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Komut kelimesi başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik türde yeni kelimeler de üretebilir. Komut kelimesinin bulunduğu deyimler ve atasözleri de bulunur. Örnek vermek gerekirse:
Bir kelime yerine başka bir kelime kullanabilmek için cümlenin bütününe bakılması gerekir. Cümle içindeki kullanımının amacına göre yerine eş anlamlı bir kelime gelebilir. Komut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Emir ve buyruk kelimeleri, komutun eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Komut eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler, atasözü ve deyim örnekleri şu şekilde verebiliriz: