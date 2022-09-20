Defa eş anlamlısı nedir? Defanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler yazılış bakımından farklı ancak anlam bakımından benzer ya da eş olan kelimelere denir. Eş anlamlı kelimeler her dilde olduğu gibi Türkçede de yaygın kullanılan kelimelerdir. Eş anlamlılık sadece dilin mevcut ve yerli kelimeleri arasında değil dile çok daha sonra girmiş kelimeler arasında da bulunur. Eş anlamlılar bir cümlede birbirinin yerine geçer. Bir cümlede birbirinin yerine kolaylıkla kullanılabilirler. Bu durumda cümlenin anlamı değişmez.

Dilimizde sıklıkla kullanılan ve Türkçenin kelime yelpazesine katkı sağlayan eş anlamlı kelimelerden birisi de defa kelimesidir. Defa eş anlamlısı nedir?

Defa kelimesi ne demek?

Defa kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Defanın Türk Dil Kurumuna (TDK) göre dört farklı anlamı bulunmaktadır. Defa kelimesinin TDK'ye göre anlamları "1. Kez, 2. Kere, 3. Sefer, 4. Yol." şeklindedir. Defa kelimesini cümle içerisinde kullanacak olursak Yahya Kemal Beyatlı'nın şu cümlesini örnek verebiliriz.

"İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."

Defanın eş anlamlısı nedir?

Defa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Kez

Kere

Sefer

El

Misil

Nöbet

Öğün

Yol

Defanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Defanın eş anlamlısı olan kelimleri de aynı defa kelimesi gibi sık sık günlük hayatta ve yazı dilinde kullanırız. Defanın eş anlamlısı olan kez ve kere kelimeleri ile ilgili şöyle örnek cümle verebiliriz:

Kaç kere denediyse de olmadı, sınavı başarı ile geçemedi.

Kitabı üçüncü kez bitirmiş, her okuyuşunda ilk defa okumuş gibi sonunu heyecan içerisinde beklemişti.

Sokakta iki el silah sesi duyulunca herkes sokağa fırlamıştı.

Onun bize yaptığı hareketin karşılığını yüz misliyle ödememiz gerekirdi ama burada oturmuş bekliyoruz.

Akşam ezanından sonra çocuklar karınlarını doyurup bir nöbet daha oyun oynamaya çıkıyorlar.

Her öğün bu ödevleri geciktirdiği için annesi ona çok kızıyordu.

Eğil de bir yol yanaklarından öpeyim.



