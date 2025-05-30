Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

KONDA'dan çarpıcı araştırma! Türkiye'deki dindarlık oranlarını açıkladı!

Ekim 2024'te yaptığı 'Hayat Tarzları Araştırması'nın' sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan KONDA'nın verileri gündem oldu. kendisini 'dindar' olarak tanımlayanların yüzde 55'ten yüzde 46'ya düştüğü, 'inançsız ve ateist' olarak tanımlayanların ise yüzde 2'den yüzde 8'e yükseldiği belirlendi.

KONDA'dan çarpıcı araştırma! Türkiye'deki dindarlık oranlarını açıkladı!
Jale Uslu

KONDA, Ekim 2024'te yaptığı 'Hayat Tarzları Araştırması'nın' sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye toplumunun dinî inanç profillerine dair gerçekleştirdiği araştırmanın bulguları ise dikkatlerden kaçmadı.

11913353-1200x675

son araştırmasını 16 yıl önce aynı konuda yapılan ölçümle kıyasladı. 2008 yılında yapılan araştırmayla kıyaslandığında özellikle 'dindar' kimliğini benimseyenlerin oranında ciddi bir düşüş gözlemlenirken, kendisini “ateist ve inançsız” olarak tanımlayanların oranında dikkat çekici bir artış yaşandı.

1080xauto

İNANÇSIZLARIN ORANI YÜKSELDİ

6 bin 137 kişiyle yapılan araştırmaya göre, 2008 yılında yüzde 55 olan “dindar” oranı 2025 yılında yüzde 46’ya geriledi. “Ateist ve inançsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2’den yüzde 8’e yükseldi. “İnançlı” olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 31’den yüzde 34’e çıkarak küçük bir artış gösterdi. En dindar küme olan "sofular" ise değişmeyerek yüzde 12 oranında.

konda

KONDA'nın paylaşımında ise "Türkiye toplumunda dindarlık azalıyor, inançsızlık ise artıyor. 2008 yılında kendini ateist ve inançsız olarak tarif edenlerin oranı yüzde 2 iken, şu anda yüzde 8" ifadeleri kullanıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşlarını öldü diye ihbar ettiler! Gerçek başka çıktı! Fıkra gibi olay...Arkadaşlarını öldü diye ihbar ettiler! Gerçek başka çıktı! Fıkra gibi olay...
Ölümü hakkında yeni gelişme! Ölümü hakkında yeni gelişme!

Anahtar Kelimeler:
araştırma islam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

IBAN ile para göndermede yeni dönem!

IBAN ile para göndermede yeni dönem!

Arkadaşlarını öldü diye ihbar ettiler! Gerçek başka çıktı! Fıkra gibi olay...

Arkadaşlarını öldü diye ihbar ettiler! Gerçek başka çıktı! Fıkra gibi olay...

Ultrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Ultrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Ölümü hakkında yeni gelişme!

Ölümü hakkında yeni gelişme!

İşte Türkiye'nin dindarlık oranları...

İşte Türkiye'nin dindarlık oranları...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.