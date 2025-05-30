KONDA'dan çarpıcı araştırma! Türkiye'deki dindarlık oranlarını açıkladı!

KONDA, Ekim 2024'te yaptığı 'Hayat Tarzları Araştırması'nın' sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye toplumunun dinî inanç profillerine dair gerçekleştirdiği araştırmanın bulguları ise dikkatlerden kaçmadı.

son araştırmasını 16 yıl önce aynı konuda yapılan ölçümle kıyasladı. 2008 yılında yapılan araştırmayla kıyaslandığında özellikle 'dindar' kimliğini benimseyenlerin oranında ciddi bir düşüş gözlemlenirken, kendisini “ateist ve inançsız” olarak tanımlayanların oranında dikkat çekici bir artış yaşandı.

İNANÇSIZLARIN ORANI YÜKSELDİ

6 bin 137 kişiyle yapılan araştırmaya göre, 2008 yılında yüzde 55 olan “dindar” oranı 2025 yılında yüzde 46’ya geriledi. “Ateist ve inançsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2’den yüzde 8’e yükseldi. “İnançlı” olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 31’den yüzde 34’e çıkarak küçük bir artış gösterdi. En dindar küme olan "sofular" ise değişmeyerek yüzde 12 oranında.

KONDA'nın paylaşımında ise "Türkiye toplumunda dindarlık azalıyor, inançsızlık ise artıyor. 2008 yılında kendini ateist ve inançsız olarak tarif edenlerin oranı yüzde 2 iken, şu anda yüzde 8" ifadeleri kullanıldı.