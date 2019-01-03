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KONDA'dan yeni araştırma: 'Sofu'lar azaldı, ateistler arttı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Özellikle seçim zamanlarında yaptığı anketlerle ön planan çıkan KONDA araştırma şirketi, yine ses getiren bir araştırmaya imza attı. 2008 ile 2018 yıllarını karşılaştıran KONDA, 10 yıllık döneme ait toplumsal değişim raporu oluşturdu.

Çeşitli alanlarda karşılaştırmalar yapan şirket, ülkemizdeki dindar, inançlı, inançsız, sofu ve ateist yüzdelerini ortaya çıkardı. İşte sonuçlar...

Toplumsal değişim raporunda ilginç sonuç

KONDA araştırma şirketi toplumsal değişim raporunu açıkladı. 2008 ile 2018 yıllarını karşılaştıran 10 yıllık toplumsal değişim raporunda çeşitli alanlarda karşılaştırma yapıldı.
Rapora göre 'Dindar' olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi. "İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü. Kendisini 'ateist' olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, 'İnançsız'ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.
Ev sahibi olan kişilerin oranı yüzde 74'ten yüzde 66'ya geriledi. Kiracıların oranıysa yüzde 21'den yüzde 29'a çıktı. Raporda apartmanda oturanların oranının yüzde 33'ten yüzde 59'a yükselmesi de dikkat çekti.
2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya geriledi. Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü. Sosyal medya kullanım oranıysa yüzde 38'den 72'ye çıktı.
Raporda yer alan 'İbadet' ve 'Örtünme' bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi. 'Başörtüsü' oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, 'Türban' oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü.
Rapora göre 2008 yılında 'Mutluyum' diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi. Rapora göre ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranı yüzde 71'den 65'e düştü.
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Anahtar Kelimeler:
KONDA inanç

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