KONDA'dan yeni araştırma: 'Sofu'lar azaldı, ateistler arttı!

Rapora göre 'Dindar' olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi. "İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü. Kendisini 'ateist' olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, 'İnançsız'ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.