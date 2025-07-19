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Konserde yasak aşkıyla yakalanmıştı! Ünlü şirketin CEO'su ilk kez konuştu! Her şeyi kabul etti...

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'ın yasak aşkı ortaya çıkmıştı. Günler sonra Andy Byron açıklama yaptı ve ilişkisini kabul etti.

Konserde yasak aşkıyla yakalanmıştı! Ünlü şirketin CEO'su ilk kez konuştu! Her şeyi kabul etti...
Jale Uslu

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay olmuştu. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başlayınca skandal ortaya çıkmıştı.

Konserde yasak aşkıyla yakalanmıştı! Ünlü şirketin CEO su ilk kez konuştu! Her şeyi kabul etti... 1

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalanınca yasak aşk ifşa olmuştu.

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AÇIKLAMA YAPTI, YASAK AŞKINI KABUL ETTİ

Sessizliğini koruyan CEO'dan ise beklenen açıklama geldi. Uzun bir metin yayınlayan Andy Byron ilişkisini kabul etti.

Konserde yasak aşkıyla yakalanmıştı! Ünlü şirketin CEO su ilk kez konuştu! Her şeyi kabul etti... 2

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Çevrim içi olarak dolaşan ve hayal kırıklığına sebep olan bu anı kabul etmek istiyorum.

Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, çok kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede oynanmasına dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak siz daha iyisini hak ediyorsunuz.Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim bu olmamalı. Düşünmek, sorumluluk almak ve bir sonraki adımları hem kişisel hem de profesyonel olarak belirlemek için zaman ayırıyorum. Bu süreci yürütürken mahremiyet talep ediyorum.Ayrıca, özel kalması gereken bir anın iznim olmadan kamuya açık hale gelmesinin ne kadar rahatsız edici olduğunu da belirtmek istiyorum. Sanatçılara ve eğlence dünyasındaki insanlara saygı duyuyorum; fakat hepimizin başkalarının hayatlarını bir gösteriye dönüştürmenin etkileri üzerine daha derin düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.Bir arkadaşım bir zamanlar şöyle söylemişti: ‘Işıklar seni eve götürecek, kemiklerini ısıtacak ve seni onarmaya çalışacağım.’– Andy'"

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Anahtar Kelimeler:
abd yasak aşk
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