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Konserde skandal! Dev şirketin CEO'su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi

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ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay oldu. Dev teknoloji şirketinin CEO’su ve İnsan Kaynakları Müdürü sarmaş dolaş görüldü. İhanet ise böyle ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandal yaşandı. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başladı. Kamera binlerce seyircinin arasında sağa sola ilerlerken devasa ekrana bir çift yansıdı.

Konserde skandal! Dev şirketin CEO su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi 1

KENDİLERİNİ GÖRÜNCE PANİKLEDİLER

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, diğeri şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalandı. Daha sonra çift panik halinde ayrı yönlere gitti. Chris Martin de çiftle ilgili bilgisi olmadığı için “Ooo şu ikiliye bakın. Ya ilişkileri var ya da sadece çok utangaçlar!” dedi.

Konserde skandal! Dev şirketin CEO su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi 2

Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve çift iki çocuğuyla New York’ta yaşıyor. Kristin Cabot’nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor. Henüz ikiliden ise bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
konser ihanet
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