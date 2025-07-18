Konserde skandal! Dev şirketin CEO'su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandal yaşandı. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başladı. Kamera binlerce seyircinin arasında sağa sola ilerlerken devasa ekrana bir çift yansıdı.

KENDİLERİNİ GÖRÜNCE PANİKLEDİLER

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, diğeri şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalandı. Daha sonra çift panik halinde ayrı yönlere gitti. Chris Martin de çiftle ilgili bilgisi olmadığı için “Ooo şu ikiliye bakın. Ya ilişkileri var ya da sadece çok utangaçlar!” dedi.

Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve çift iki çocuğuyla New York’ta yaşıyor. Kristin Cabot’nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor. Henüz ikiliden ise bir açıklama gelmedi.