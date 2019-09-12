Konsol oyuncularına özel HDR destekli yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Özellikle konsol oyuncuları için tasarlanan ilk ASUS monitör olan CG32UQ, %95 DCI-P3 profesyonel renk gamı ve DisplayHDR 600 sertfikasıyla birlikte HDR teknolojisini sunuyor. AMD Radeon FreeSync oyunlarda son derece akıcı görüntüler sağlanıyor. GameFast giriş teknolojisi ise giriş gecikmesini azaltarak hareketlerin HDMI üzerinden bağlanan konsollar ve diğer cihazlardan monitöre çok daha çabuk aktarılmasını sağlıyor.
Asus CG32UQ, konsollara yönelik özellikleriyle konsol oyunculuğu için yeni bir standart belirliyor. Bu özellikler arasında parlaklık ayarı, giriş kaynağı ve diğer seçenekleri kontrol etmeye yarayan bir uzaktan kumanda ve kontrol cihazlarını kolayca şarj etme imkanı veren USB bağlantı yuvası yer alıyor.
Bunlara ek olarak, Halo Sync özelliğiyle ekrandaki içeriğin renklerine uyum sağlayan ortam ışıklandırması, oyun atmosferine daha yoğun bir şekilde kapılmanızı sağlıyor.
KONSOL OYUNLARI HAYAT BULUYOR
ASUS CG32UQ; 4K çözünürlük, HDR10 desteği ve VESA DisplayHDR 600 sertifikasıyla üstün görüntü kalitesi sunuyor.
10 bit renk ile sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan monitör, sRGB’den çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip. Bölgesel ışık kısma özelliği, derin siyahlar ve 600 cd/m2’ye ulaşan parlak beyazlar oluşturuyor.
Rakip televizyonların oyun kontrol cihazlarından gelen sinyalleri yakalaması yaklaşık 27-50 milisaniye sürüyor. GameFast giriş teknolojisine sahip CG32UQ bu gecikmeyi 13 milisaniyeye kadar düşürüyor.
Giriş ve tepki arasındaki gecikmenin azaltılmasıyla oyuncular kendilerini oyuna daha yakın hissediyor ve daha yavaş ekranlara sahip rakiplerine karşı üstünlük kuruyor.
HALO SYNC NELER SUNUYOR?
Monitör çerçevesinin arkasına yerleştirilen 66 adet adreslenebilir RGB LED’den meydana gelen Halo Sync aydınlatma, CG32UQ’nun arkasındaki duvarda renkli bir ortam oluşturuyor. Oyun oynarken, film izlerken veya bilgisayarınızı günlük işler için kullanırken Halo Sync, LED’lerle ekranın kenarlarındaki renklere uyum sağlayan bir parlaklık oluşturuyor. Böylece oda da özel bir ışık gösterisine sahne oluyor.
KONSOLLARA YENİ ÖZELLİK
ASUS CG32UQ, ASUS Audio Wizard sayesinde FPS, yarış ve savaş oyunları gibi oyun türlerinde kullanıcıların en iyi ses performansını elde etmesini sağlayan dört özel oyun sesi profili sunuyor. Filmler için de ayrı bir mod bulunuyor.
ASUS CG32UQ, üzerindeki iki USB 3.0 girişiyle çevre birimlerini bağlamak ve şarj etmek için imkan veriyor. Şarj için ayrılan bu girişler sayesinde kullanıcılar kontrol cihazlarını şarj edebiliyor veya pili azalan telefonlarını takabiliyor.
Odanın bir tarafında koltuğa uzanırken rahatlık sağlamak için CG32UQ kullanışlı bir uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Bu kumanda ile hızlı ve kolay bir şekilde parlaklık ayarlanabiliyor, giriş kaynağı değiştirilebiliyor ve ekran üzerinden diğer işlevler kullanılabiliyor.
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