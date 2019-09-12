Konsol oyuncularına özel HDR destekli yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Özellikle konsol oyuncuları için tasarlanan ilk ASUS monitör olan CG32UQ, %95 DCI-P3 profesyonel renk gamı ve DisplayHDR 600 sertfikasıyla birlikte HDR teknolojisini sunuyor. AMD Radeon FreeSync oyunlarda son derece akıcı görüntüler sağlanıyor. GameFast giriş teknolojisi ise giriş gecikmesini azaltarak hareketlerin HDMI üzerinden bağlanan konsollar ve diğer cihazlardan monitöre çok daha çabuk aktarılmasını sağlıyor.

Asus CG32UQ, konsollara yönelik özellikleriyle konsol oyunculuğu için yeni bir standart belirliyor. Bu özellikler arasında parlaklık ayarı, giriş kaynağı ve diğer seçenekleri kontrol etmeye yarayan bir uzaktan kumanda ve kontrol cihazlarını kolayca şarj etme imkanı veren USB bağlantı yuvası yer alıyor.

Bunlara ek olarak, Halo Sync özelliğiyle ekrandaki içeriğin renklerine uyum sağlayan ortam ışıklandırması, oyun atmosferine daha yoğun bir şekilde kapılmanızı sağlıyor.

KONSOL OYUNLARI HAYAT BULUYOR



ASUS CG32UQ; 4K çözünürlük, HDR10 desteği ve VESA DisplayHDR 600 sertifikasıyla üstün görüntü kalitesi sunuyor.

10 bit renk ile sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan monitör, sRGB’den çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip. Bölgesel ışık kısma özelliği, derin siyahlar ve 600 cd/m2’ye ulaşan parlak beyazlar oluşturuyor.