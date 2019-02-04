Konsollar oyun sektörünün önünü mü tıkıyor?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun sektöründe de muazzam ilerlemeler yaşandı. Özellikle son 20 yıl içerisinde oyunlar görsel açıdan adeta çağ atladılar. Bu durumu Resident Evil 2’nin 1998 yılında ve 2019 yılında satışa sunulan versiyonlarına bakarak anlamak mümkün.

Peki gerçekten günümüz oyunları, 2019’un teknolojisini yansıtabiliyor mu? Açık konuşalım, hayır.

Malum, günümüzde kullandığımız konsollar 2013 yılında satışa sunulmuştu. Dolayısıyla çıkan en son oyunlar bile öyle ya da böyle 2013’ün teknolojik şartlarında geliştiriliyor. Peki neden?

Bu sorunun cevabı son derece açık. Çünkü geliştiriciler de para kazanmak zorundalar. Para kazanmak için de yaptıkları oyunun satması gerekiyor.

Üreticiler, konsollara mahkum

Son açıklanan rakamlara göre PlayStation 4 dünya genelinde 90 milyonun üzerinde dağıtım rakamlarına ulaşmış. Xbox One da 50 milyon civarında dağıtılmış olsa bu 140 milyon gibi muazzam bir sayıya ulaşıyor.

Dolayısıyla bu iki konsol için çıkan bir oyunun milyonlarca potansiyel müşterisi olduğu anlamına geliyor. Peki diğer tarafta kim var? Tabi ki PC oyuncuları.