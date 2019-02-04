Konsollar oyun sektörünün önünü mü tıkıyor?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun sektöründe de muazzam ilerlemeler yaşandı. Özellikle son 20 yıl içerisinde oyunlar görsel açıdan adeta çağ atladılar. Bu durumu Resident Evil 2’nin 1998 yılında ve 2019 yılında satışa sunulan versiyonlarına bakarak anlamak mümkün.
Peki gerçekten günümüz oyunları, 2019’un teknolojisini yansıtabiliyor mu? Açık konuşalım, hayır.
Malum, günümüzde kullandığımız konsollar 2013 yılında satışa sunulmuştu. Dolayısıyla çıkan en son oyunlar bile öyle ya da böyle 2013’ün teknolojik şartlarında geliştiriliyor. Peki neden?
Bu sorunun cevabı son derece açık. Çünkü geliştiriciler de para kazanmak zorundalar. Para kazanmak için de yaptıkları oyunun satması gerekiyor.
Üreticiler, konsollara mahkum
Son açıklanan rakamlara göre PlayStation 4 dünya genelinde 90 milyonun üzerinde dağıtım rakamlarına ulaşmış. Xbox One da 50 milyon civarında dağıtılmış olsa bu 140 milyon gibi muazzam bir sayıya ulaşıyor.
Dolayısıyla bu iki konsol için çıkan bir oyunun milyonlarca potansiyel müşterisi olduğu anlamına geliyor. Peki diğer tarafta kim var? Tabi ki PC oyuncuları.
Dürüst olalım, PC oyuncularının büyük bir çoğunluğu oyunlara para vermek yerine korsan olarak oynamayı tercih ediyorlar. Hal böyle olunca geliştiricilerin asıl hedef kitlesi de konsollar oluyor.
Bugün 5 – 6 bin TL verip alacağınız sağlam bir PC, tüm oyunları en üst grafik ayarlarında oynatabilir. Hatta günümüz mevcut oyunlarından çok daha iyilerini de oynatabilir. Fakat günümüz konsolları oyun sektörünün önünü tıkamış durumda.
PC mi yoksa konsol mu?
Geliştiriciler hala 2013 model oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Haliyle bu oyunlar da üst seviye PC’lerin hakkını veremiyor. Peki ne olacak? Cevap basit. Sağlam bir PC’ye sahip olanlar sağlam bir oyun için 2020 yılına kadar beklemek zorunda kalacaklar.
2020 yılında yeni nesil konsolların gelmesi bekleniyor. Doğal olarak yeni nesil konsollarla birlikte geliştirilen oyunların grafiklerinde de üst düzey iyileştirmeler olacaktır. Tabi ki yine de erkenden yorum yapmak çok doğru olmaz. Çünkü yeni nesil konsolların satış rakamları belli seviyelere ulaşana kadar yapımcıların önceliği yine PS4 ve Xbox One olacaktır.
Sonuç olarak özetlemek gerekirse, şu zamanda oyun için PC almak yerine konsol almak çok daha mantıklı görünüyor. Zira şu ara bir PS4 almak istediğinizde garantisi devam eden ürünleri 1500TL civarına satın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde garantisi devam eden Xbox One S içinde 1200TL gibi bir meblağ yeterli olacaktır. Tabi ki yine de tercih sizin.
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