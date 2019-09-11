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Kontağı açık unutunca ortalık savaş alanına döndü!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.09.2019 06:08 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kontağı açık unutunca ortalık savaş alanına döndü!

Olay, saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı iş yerinde meydana geldi. İş yerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı.

Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. (DHA)


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Edirne Keşan

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