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Konteyner gemisi limana çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Semarang Limanı'na yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı. Yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı.

Malezya’nın Klang Limanı'na doğru hareket eden Soul of Luck isimli konteyner gemisi Endonezya’da uğradığı Semarang Limanı'nda kaza yaptı. Limanın konteyner terminaline yaklaşırken kontrolden çıkan gemi, limana çarptı.

Kaza çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Videolarda geminin limanın portal vincine çarptığı ve ağır hasar verdiği görüldü. Yetkililer, kazada ciddi bir yaralanma olmadığını, bir liman işçisinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Kazanın ardından liman, geçici süreliğine kapatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya gemi liman kaza

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