Mynet Trend

Konteynırda mahsur kalan yavru ayıyı polis kurtardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 04.09.2019 07:46 | Son Güncelleme

ABD’de yiyecek için insanların yaşadığı alana inen bir yavru ayı, girdiği çöp konteynırında mahsur kaldı. Bölge polisi, konteynırın kapağını açıp, içeri merdiven koyarak yavru ayının dışarı çıkmasını sağladı. O anlar polis kamerasınca kayda alındı.

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Kings Beach kasabasında meydana geldi. Bir otelin arkasında bulunan çöp konteynırının kapağının kapanması sonucu yavru bir ayı konteynırda mahsur kaldı.

Yavru ayının annesi ve diğer yavru ayı, mahsur kalan yavruyu içerden çıkaramayınca, imdadına, olayı gören bir vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye gelen polis müdahale etti.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, polis memurunun konteynırın kapağını açıp, içeri merdiven koymasından sonra yavru ayının konteynırdan çıkıp, kurtulduğu görüldü. (DHA)

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kameradaYolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Yavru Ayı

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Bu tarihte görücüye çıkacak!

Bu tarihte görücüye çıkacak!

Resmi açıklama geldi! Hiçbiri kurtulamadı!

Resmi açıklama geldi! Hiçbiri kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...

Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...

Canlı yayına hazırlanan muhabire yıldırım şoku

Canlı yayında korkunç anlar!

Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

Polis bu görüntüleri affetmedi!

Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel 4 Eylül Marşı

Sivas Valisi'nin eşi yazdı: 100. yıla özel marş!

Limana gelen carettalara yoğun ilgi

Görür görmez telefona sarıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.