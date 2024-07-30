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Kontör nasıl yazılır? Kontör mü kontür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 16:43
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Türkçede, yabancı kökenli birçok kelime mevcuttur ve bu kelimelerin doğru yazılışlarında sıkça hatalar yapılabilmektedir. Bu kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için çevrimiçi sözlük sitelerinden faydalanmak önemlidir. Bu bağlamda, yazım hatalarına sıkça konu olan kelimelerden biri de "kontör" kelimesidir. Peki, TDK’ye göre kontör nasıl yazılır?

Kontör nasıl yazılır? Kontör mü kontür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, sahip olduğu kelime çeşitliliği ve zenginliği ile dikkat çeken bir dildir ve binlerce kelime içerir. Ancak, bu geniş kelime hazinesi, bazı kelimelerin yanlış yazılmasına yol açabilir. Özellikle yabancı kökenli kelimeler, doğru yazımı konusunda sıkça karışıklığa neden olur. Bu karışıklıkların başında gelen kelimelerden biri de "kontör"dür. Günümüzde, pek çok kişi bu kelimeyi yanlış yazmakta veya söylemektedir. Bu tür hatalar, kelimenin dilimizde yerleşik olmayan bir yapıya sahip olmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle, doğru yazım ve telaffuzun öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir. Bu bağlamda, çevrim içi sözlük siteleri ve dil bilgisi kaynakları, doğru bilgiyi öğrenmek ve hataları düzeltmek adına değerli araçlardır.

Kontör nasıl yazılır?

Kontör kelimesi, Fransızca kökenli olup dilimize bu dilden geçmiştir. Günlük konuşmalarda sıkça yapılan telaffuz hataları, bu kelimenin yazımında da çeşitli imla hatalarına yol açmaktadır. Fransızca "compteur" kelimesinden türetilen kontör, doğru yazımı konusunda bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Bu nedenle, kelimenin doğru kullanımını öğrenmek için güvenilir kaynaklara başvurmak önemlidir. Bu kelimenin yazımında yaşanan tereddüt kontör mü kontür mü şeklinde olması gerektiğidir. Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sitesi, bu konuda başvurulabilecek en güvenilir kaynaklardan biridir. Doğru yazım ve telaffuz konusunda TDK'nın sağladığı bilgiler, dilimizdeki yazım hatalarını önlemeye yardımcı olabilir. Kontör yazımı “kontör” biçiminde olmalıdır.

Kontör doğru yazılışı

Bir kelimenin yazımı konusunda emin olunmadığında, genellikle çevrim içi sözlük siteleri en güvenilir kaynaklar arasında yer alır. Bu sitelerden biri olan Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi Türkçe sözlük sayfası, kelimenin doğru yazımı ve telaffuzunu öğrenmek için kapsamlı bir rehber sunar. Bu platform sayesinde, örneğin "kontör" kelimesinin hem doğru yazımına hem de anlamına kolaylıkla ulaşılabilir. Bu tür kaynaklar, dilimizi doğru kullanmamıza yardımcı olur ve yazım hatalarını en aza indirir. Kontör TDK kaynaklarına göre “kontör” biçiminde yazılmalıdır. Doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

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