Mynet Trend

Kontrolden çıkan kamyonet, 6 otomobil ve 8 motosikleti hurdaya çevirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Pakistan'da sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, cadde üzerinde park etmiş otomobil ve motosikletlere çarptı. 1 kişinin yaralandığı olayda 6 otomobil ve 8 motosiklet hurdaya döndü.

Olay, Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karachi şehrinde meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, içecek taşıyan seyir halindeki bir kamyonetin aniden hızlandığı görülüyor. Görüntülerde sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet kaldırıma doğru yönelerek, cadde üzerindeki araçlara ve motosikletlere çarparak durabildiği görülüyor. Görüntülerde, olayı fark eden insanların ve bir köpeğin de kaçtığı görülüyor.

Yerel medya, 65 yaşındaki bir kişinin yaralandığı kazada, 6 otomobil ve 8 motosikletin hurdaya döndüğünü; kazaya dair polisin kamyonet sürücüsünün ifadesini aldığını duyurdu.

(DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi olduTayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu
'Huysuz Kedi' hayatını kaybetti'Huysuz Kedi' hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan kamyonet kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Öğretmenleri ilgilendiren haber!

Öğretmenleri ilgilendiren haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli öğrencilerden 100. yıla özel koreografi

Öğrencilerden muhteşem koreografi

Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

'Huysuz Kedi' hayatını kaybetti

'Huysuz Kedi' hayatını kaybetti

Barajda ilk kez görüntülendiler! Boğazköy Barajı'nda şaşırtan manzara

Orada ilk kez görüntülendiler

Bakan uyardı: Dilinizi ağzınızda tutun, inekleri öpmeyin!

Bakan uyardı: Dilinizi ağzınızda tutun, inekleri öpmeyin!

Vahşi pitbull motosikletli postacıya saldırdı

Pitbull saldırısı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.