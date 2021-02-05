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Kontrolden çıkan Tır yan yattı

05.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkan Tır yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır yan yattı.Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Zeynal Özkan idaresindeki 02 AAS 924 plakalı Mercedes marka Tır, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Zeynal Özkan idaresindeki 02 AAS 924 plakalı Mercedes marka Tır, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karayolunun kısmen kapandığı kaza sonrasında trafik polisleri güvenliği sağlayarak, tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.
Yan yatan Tır, çekiciyle düzeltildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan Tır yan yattı

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