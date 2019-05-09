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Kontrolünü kaybeden Rus paraşütçü denize böyle çakıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşları ile tatilini geçiren ve Babadağ’ın 1700 metre pistinden tek kişilik atlayış yapan Rus paraşütçü kontrolünü kaybedince denize düştü.

Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen Rus Sergey Glinkin (25) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1700 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Glinkin, deniz üzerinde akrobasi hareketleri yaptığı sırada ipler dolanınca düşmeye başladı. Hızla düşmeye başlayan Glinki, yaklaşık 200 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.

Denize düşen Glinkin, kurtarma botuyla denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye paraşüt Sergey Glinkin

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