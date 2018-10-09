Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Dışarıda yediğiniz çıtır çıtır, mükemmel iç harçla hazırlanmış bir Sarıyer böreğini neden kendi mutfağımızda yapmayalım dedik ve kollarımızı sıvadık. Tarifin sırrı kullandığımız baklava hamurunda yatıyor! Detayları öğrenmek için tıklayın.
Patatesi bu şekilde yemek inanın çok daha keyifli! Üstelik alışılmışın dışında, farklı bir sunum. Unutmayın, bu altın günü sizin! Rakiplere fark atmanız lazım :) O zaman tarifin detaylarına tıklayalım...
Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu olsa gerek. Oldukça masrafsız, leziz ve pratik bir tatlı yapıyoruz. Ee bu devirde bütçemizi de düşünmemiz gerekiyor, öyle değil mi? O zaman gelsin tarifin detayları.
Ne dedik arkadaşlar, bu altın günü sizin ve oldukça özel olmalı. Fark yaratacak bir salata tarifi sizlerle. Bulgurla susamın uyumu damaklara şenlik yaşatacak cinsten. Mutlaka deneyin! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.
Girdiği her tarife ayrı bir hava katan milföy hamurunu şimdi de pasta yaparken kullandık. Tek atımlık mini lokmalar o kadar leziz ki yedikçe yediriyor! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.
Araya hafif bir şeyler sıkıştırmak istiyorsanız sebze lazanya tam da size göre. Her katta ayrı bir lezzet var. Tam not almamanız mümkün değil. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.
Salata yerine fırın makarna tercih edenler de oluyor. Biz de klasik fırın makarna yerine şöyle bol peynirli bir şeyler yapalım istedik. Ortaya muhteşem bir tat çıkardık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Alıştığımız kurabiyelerden oldukça farklı. Böyle kurabiye gibi ama aynı zamanda kek gibi de. Lezzetin mükemmelliğini kelimelerle anlatmak bizi biraz zorlayacak gibi :) En iyi direkt detaylara geçelim. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Peynirli ve zeytinli poğaçadan sıkılanlar için bu kez farklı bir poğaça yapıyoruz. Havuç tadının hissedildiği bu güzel tarife bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.
İçindeki muhteşem kremasıyla misafirlerinize farklı bir lezzet yaşatmak ister misiniz? Bu pastaya aşık olacaklar aşık... Tarifin detayları için tıklayın.
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