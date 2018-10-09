Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Pratik Sarıyer böreği

Dışarıda yediğiniz çıtır çıtır, mükemmel iç harçla hazırlanmış bir Sarıyer böreğini neden kendi mutfağımızda yapmayalım dedik ve kollarımızı sıvadık. Tarifin sırrı kullandığımız baklava hamurunda yatıyor! Detayları öğrenmek için tıklayın.

Patatesli lokma

Patatesi bu şekilde yemek inanın çok daha keyifli! Üstelik alışılmışın dışında, farklı bir sunum. Unutmayın, bu altın günü sizin! Rakiplere fark atmanız lazım :) O zaman tarifin detaylarına tıklayalım...

Bayat ekmek pudingi

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu olsa gerek. Oldukça masrafsız, leziz ve pratik bir tatlı yapıyoruz. Ee bu devirde bütçemizi de düşünmemiz gerekiyor, öyle değil mi? O zaman gelsin tarifin detayları.

Susamlı bulgur salatası



Ne dedik arkadaşlar, bu altın günü sizin ve oldukça özel olmalı. Fark yaratacak bir salata tarifi sizlerle. Bulgurla susamın uyumu damaklara şenlik yaşatacak cinsten. Mutlaka deneyin! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Milföylü mini pasta

Girdiği her tarife ayrı bir hava katan milföy hamurunu şimdi de pasta yaparken kullandık. Tek atımlık mini lokmalar o kadar leziz ki yedikçe yediriyor! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.