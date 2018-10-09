YEMEK

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Mezdeke eşliğinde dans etmeden önce şöyle şöyle mükellef bir sofranın etrafında toplanalım mı hanımlar? Özenle seçilmiş en iddialı 10 tarifimiz sizler için geliyor!

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Pratik Sarıyer böreği

sarıyer

Dışarıda yediğiniz çıtır çıtır, mükemmel iç harçla hazırlanmış bir Sarıyer böreğini neden kendi mutfağımızda yapmayalım dedik ve kollarımızı sıvadık. Tarifin sırrı kullandığımız baklava hamurunda yatıyor! Detayları öğrenmek için tıklayın.

Patatesli lokma

lokma

Patatesi bu şekilde yemek inanın çok daha keyifli! Üstelik alışılmışın dışında, farklı bir sunum. Unutmayın, bu altın günü sizin! Rakiplere fark atmanız lazım :) O zaman tarifin detaylarına tıklayalım...

Bayat ekmek pudingi

puding

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu olsa gerek. Oldukça masrafsız, leziz ve pratik bir tatlı yapıyoruz. Ee bu devirde bütçemizi de düşünmemiz gerekiyor, öyle değil mi? O zaman gelsin tarifin detayları.

Susamlı bulgur salatası

bulgur
Ne dedik arkadaşlar, bu altın günü sizin ve oldukça özel olmalı. Fark yaratacak bir salata tarifi sizlerle. Bulgurla susamın uyumu damaklara şenlik yaşatacak cinsten. Mutlaka deneyin! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Milföylü mini pasta

pasta

Girdiği her tarife ayrı bir hava katan milföy hamurunu şimdi de pasta yaparken kullandık. Tek atımlık mini lokmalar o kadar leziz ki yedikçe yediriyor! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Sebze lazanya

sebze

Araya hafif bir şeyler sıkıştırmak istiyorsanız sebze lazanya tam da size göre. Her katta ayrı bir lezzet var. Tam not almamanız mümkün değil. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Bol peynirli fırın makarna

makarna

Salata yerine fırın makarna tercih edenler de oluyor. Biz de klasik fırın makarna yerine şöyle bol peynirli bir şeyler yapalım istedik. Ortaya muhteşem bir tat çıkardık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Islak kurabiye

kurabiye

Alıştığımız kurabiyelerden oldukça farklı. Böyle kurabiye gibi ama aynı zamanda kek gibi de. Lezzetin mükemmelliğini kelimelerle anlatmak bizi biraz zorlayacak gibi :) En iyi direkt detaylara geçelim. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu poğaça tarifi

havuçlu
Peynirli ve zeytinli poğaçadan sıkılanlar için bu kez farklı bir poğaça yapıyoruz. Havuç tadının hissedildiği bu güzel tarife bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Pratik alman pastası

alman

İçindeki muhteşem kremasıyla misafirlerinize farklı bir lezzet yaşatmak ister misiniz? Bu pastaya aşık olacaklar aşık... Tarifin detayları için tıklayın.

PARTNERSakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!Sakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!
Öğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisiÖğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisi
Yanlış mı yapıyoruz? Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?Yanlış mı yapıyoruz? Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın günü yemekleri pratik yemekler kolay yemek tarifleri kolay kısır tarifi

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Et benlerini patır patır dökecek 5 tarif

Et benlerini patır patır dökecek 5 tarif

Öğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisi

Öğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisi

Bu hatalardan kaçının! Sağlıklı salata yapmanın 7 yolu

Bu hatalardan kaçının! Sağlıklı salata yapmanın 7 yolu

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

İlginizi Çekebilir

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisi

Öğrendikten sonra eşe dosta hava atmanızı sağlayacak 7 müthiş mutfak bilgisi

Yanlış mı yapıyoruz? Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?

Yanlış mı yapıyoruz? Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?

Bu hatalardan kaçının! Sağlıklı salata yapmanın 7 yolu

Bu hatalardan kaçının! Sağlıklı salata yapmanın 7 yolu

Et benlerini patır patır dökecek 5 tarif

Et benlerini patır patır dökecek 5 tarif

Canan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleri

Canan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleri

Oyuna gelmeyelim! Süpermarketlerde bu satış hilelerine dikkat

Oyuna gelmeyelim! Süpermarketlerde bu satış hilelerine dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.