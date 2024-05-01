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Konukevi nasıl yazılır? Konukevi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.04.2024 20:12
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Türkçede iki kelimeden meydana gelen kelime türleri bulunmaktadır. Bu kelime türleri arasında yer alan, iki ayrı kelimeden oluşan sözcükler birleşik sözcük olarak tanımlanır. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik sözcüklerin bazıları ayrı, bazıları ise bitişik kullanılır. Konukevi sözcüğü de bir birleşik sözcük olarak nitelendirilir. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla imla hatası görülür. Peki, konukevi nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik yapıdaki sözcükler, 2 ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelimeler, yan yana geldiğinde yeni bir anlam kazanır ve tek bir anlamı ifade eder ve kendi içlerinde de türleri bulunur. Konukevi sözcüğü dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime cümlede genellikle isim göreviyle kullanılır. Bu sözcükle ilgili pek çok kullanıcının yaşadığı tereddüt 'konukevi ayrı mı yazılır bitişik mi?' konusudur. Kelimelerin doğru yazım şekilleriyle alakalı ikilem yaşandığında Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan Türkçe sözlük sayfası ziyaret edilir. Bu sayfa içerisinde konukevi gibi pek çok sözcüğün doğru yazım şeklini öğrenmek mümkündür.

Konukevi nasıl yazılır?

Türkçede yer alan diğer birleşik sözcüklerde olduğu gibi konukevi yazımı da sıklıkla sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Sözcüklerin hatalı ifadeleri yayıldıkça bilgi kirliliği de yayılmaya devam eder. Özellikle internet ortamında sıklıkla yapılan imla hataları, bilgi kirliliğinin artmasında çok büyük bir faktördür. Türkçede en çok imla hatasının birleşik sözcüklerde yapıldığı görülür. Konukevi sözcüğü de hatalı yazılan kelimelerin arasında yer alır.

Gündelik hayatta bile sıklıkla karşılaşılan kelimelerin doğru yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Bu noktada konukevi bitişik mi yazılır sorusunun cevabı sıklıkla araştırılır. Konuk evi TDK sözlüklerinde "konukevi" biçiminde yazılmaktadır. Diğer birleşik sözcüklerde olduğu gibi bu kelimenin yazımı sırasında yapılan hata, sözcüğün "konuk evi" olarak ayrı yazılmasıdır.

Konukevi doğru yazılışı

Konukevi sözcüğü, resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut; misafirhane” anlamında kullanılır. Bu sözcüğün birçok yazılı ortamda “konuk evi” şeklinde ayrı olarak yazıldığı görülür. Bu noktada konukevi ayrı mı yazılır sorusu sıklıkla sorulur. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfası incelendiğinde konukevi yazımı daima bitişik olmalıdır. Konukevi sözcüğünün doğru kullanım biçimi aşağıdaki gibidir:

  • Konukevi (Doğru kullanım)
  • Konuk evi (Hatalı kullanım)
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