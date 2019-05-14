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Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım ağı Twitter, bazı kullanıcılarının konum bilgilerini reklam veren bir şirketle ‘yanlışlıkla’ paylaştığı için özür diledi.

Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi

Twitter, yanlışlıkla bazı kullanıcılarının konum bilgisi verilerini güvendikleri bir reklam veren ortaklarıyla birlikte topladıkları ve paylaştıklarını açıkladı. Hatadan konum izinleri açık olup, Twitter uygulamasında birden fazla hesap kullanan kullanıcıların etkilendiği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi, kendi sitesinden yaptığı açıklamada, konum verilerinin tutulmadığı ve hatanın fark edilmesinden itibaren silindiğini duyurdu. Şirket, bunun bir virüsten kaynaklandığını ancak kısa süre içersinde giderildiğini belirterek; bu durumdan etkilenen hesapların da bilgilendirildiğini kaydetti.

Twitter, kullanıcıların güvenle konum servisini açık tutabileceklerini belirterek bunun bir daha tekrarlanmaması için çaba harcanacağını da ekledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Twitter twitter konum bilgisi

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