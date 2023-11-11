Konuşanlar'a damga vurmuştu! 5 kez ameliyat olan kanser hastası izleyicisi Hasan Can Kaya'ya tekrar geldi! O anlara beğeni yağdı

Hasan Can Kaya'nın stand up showu olan Konuşanlar son bölümüyle adından söz ettiriyor. Programa daha önce katılmış olan ve 5 kez ameliyat olduğunu söyleyen kanser hastası izleyicisi yeniden Hasan Can'ı izlemeye geldi. Değişimi ve konuşmasıyla beğeni topladı.

'ANNEN KOCANI İSTEMİYORDU'

Stand Up programları arasında en çok sevilenlerden biri olan Konuşanlar, her hafta yeni bir konuyla gündeme geliyor. İzleyicilerin Kaya'nın sorularına verdikleri ilginç cevaplar ve sansasyonel konularla gündeme gelen program bu sefer duygusal bir bölümle ekrana geldi.

Konuşanlar'ın daha önceki bölümlerinden birine katılarak annesinin, eşiyle evliliğini istemediğini söyleyen ve alaycı bir dille eşiyle tanıştıktan sonra kanser olduğunu söyleyen kadın damga vurmuştu.

Beyninde tümör olduğunu ve kanser tedavisi gördüğünü söyleyen izleyici programa yeniden katıldı.

'BEŞİNCİ AMELİYATIMI OLDUM'

Önceki programda saçları uzun olan kadının saçlarının kısalmış ve birtakım değişikliğe uğramış olması diğer izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada oldukça konuşulan izleyici, '5. ameliyatımı oldum. Kemoterapi görüyorum' demesinin ardından stüdyoda alkış koptu.

İzleyicinin değişimini gören kullanıcılar ise 'Hala çok güzel', 'Yürekli eşine de selam olsun', 'Çok güzelsin', 'Umut doldum' gibi yorumlar geldi.







