Konuşanlar'da akıllara durgunluk veren anlar! Hasan Can Kaya ne diyeceğini bilemedi

Konuşanlar'ın yayınlanan son bölümünde İş Güvenliği uzmanlığı yaptığını söyleyen bir izleyici mesleğine dair bazı bilgilere yer verdi. Bir şantiyede çalıştığını söyleyen izleyici inşaatta yüksekte çalışan birinin kemer takması gerekirken takmadığını söyleyip bu tarz durumlarda iş tanımı gereği uyarmak durumunda olduğunu bildirdi.

KONUŞANLAR'DA İZLEYİCİYİ ŞAŞKINA ÇEVİREN YANIT

Sunucu Hasan Can Kaya bunun üzerine "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sorunca bir konuşanlar izleyicisi lafa girdi.

Konuşanlar izleyicisi "Var var benim eniştem düştü iki gün önce" deyince Hasan Can Kaya'da "Nasıl durumu?" diye sordu. İzleyici tebessüm ederek "rahmetli oldu" yanıtını verdi. Programı izleyenleri şaşkına çeviren bu yanıt Hasan Can Kaya'nın da dikkatini çekti ve "Bu kadar kafaya takmasaydın keşke hayatım" diyerek izleyiciyi ti'ye aldı.

Birkaç gün önce yakınını kaybeden ve sonrasında Konuşanlar programına katılan izleyici bu durum üstüne gülerek, "Üzüldüm tabi ki ama yapacak bir şey yok. Giden geri gelmiyor." yanıtını verdi.

