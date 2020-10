Konuşanlar olay oldu... Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar stand up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya kimdir, nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İstanbul'da doğup büyüyen Hasan Can Kaya senaristlik yaparak hayatını kazanmaya çalışmış. Çocukluğunda da oldukça komik bir insan olarak bilinen Kaya şimdilerde stand up gösterileri ile geniş kitlelerce tanınıyor. Özellikle Youtube kanalında yayınladığı "Konuşanlar" programı dikkat çekti. İşte Hasan Can Kaya'nın hayatı..

HASAN CAN KAYA'NIN HAYATI

Hasan Can Kaya nerelidir merak ediliyor. 16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.Peki Youtube Konuşanlar programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya nasıl stand up yapmaya başladı?