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  4. Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı

09.12.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK tarafından inceleme başlatılan, Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programıyla ilgili tartışma TBMM'ye de taşındı. Genel Kurul'da konuyla ilgili açıklama yapan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" dedi. Kaşıkçı, "Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı" dedi.

Konuğunun ailesine ettiği küfürle gündem olan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de inceleme başlatıldığını açıkladığı komedyen Hasan Can Kaya ve Konuşanlar programı TBMM'de de tartışıldı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programıyla ilgili sert sözler sarf etti.

"KONUŞANLAR ÇUKURDUR, VASATTIR"

Konunun ofansif mizah denilerek geçiştirilemeyeceğini ifade eden Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez." dedi.

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"ACUN ILICALI İSMİ MERCEK ALTINA ALINMALI"

Sahne ve seyirci ilişkisinin bir saygı temeli üzerine kurulu olduğunu belirten Kaşıkçı şu ifadeleri kullandı:

"Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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