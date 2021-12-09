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RTÜK Başkanı Şahin'den Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar için yeni açıklama: İnceleme başlatılması ceza anlamına gelmez

09.12.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hasan Can Kaya'nın konuğunun ailesine ettiği küfürle gündeme gelen, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, yürütülen incelemeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Programın daha önce 3-4 kere uyarıldığını ifade eden Şahin "Ancak inceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son olarak programına katılan bir genç kızın ailesine ettiği küfür ile gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları programına konuşmacı olarak katılan ve burada konuya ilişkin açıklamalar yapan Şahin, inceleme başlatılmasının, o platform veya programa cezai işlem uygulanması anlamına gelmediğini vurguladı.

"DEVAMLI ŞİKAYET GELEN YAYINLARA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Devamlı şikayet gelen aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlanıldığı zaman devreye girdiklerini aktaran Şahin, "Aslına bakacak olacaksanız biz herkesin ilgi alanına giren konuları bırakalım, fakat durmadan eğlence ile alakalı bilgileri verelim, şunu vermeyin, bu siyasi görüşü yüceltin gibi uygulamalar içerisinde olmamız mümkün değil, bunu yapmıyoruz. Biz özellikle 2017'deki son çıkan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital alanı da denetliyor ve düzenliyoruz. Dijital alanın düzenlenmesi tabii ki şahsi insanların tekil anlamdaki iletişimleri bizi ilgilendirmiyor, eğer bir kanunsuzluk veya ihlal varsa o Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgi alanına giriyor. Biz devamlı şekilde şikayet gelen aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlandıysa o zaman devreye giriyoruz" diye konuştu.

RTÜK, Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hakkında inceleme başlattıRTÜK, Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hakkında inceleme başlattı

"İNCELEME BAŞLATILAN PROGRAM 3-4 KERE UYARILDI"

İnceleme başlatılan programın 3-4 kere uyarıldığını ifade eden Şahin, "Çokta izlenen program olduğu söyleniyor benim hiç izlemediğim bir program, bana öyle denk geldi şaşırdım zaten böyle bir program var mı diye. Arkadaşlarımız takip ediyorlarmış uyarmışlar 3-4 kere, onlar oradan biliyorlarmış. Benim önüme geldiği zaman farkına vardım, bir program ile ilgili olarak yine bir yazarımızın atmış olduğu tiwit üzerinden çıkan tartışmalar ile konu önümüze geldi. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak biz önümüze geldiği zaman, canımız sıkıldığı zaman, önümüze geldiği şekilde mesaj vermiyoruz veya önümüze geldiği gibi mesaj atmıyoruz. Ne zaman ki bir hareketlenme oluyor, halkımızın tepkileri yoğunlaşıyor ve bize de artık ne yapılıyor bu konuda denildiği zaman belki devreye giriyoruz. Biz de her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek, o yapıma, o programa veya o platforma ceza anlamına gelmez." dedi.

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"CEZA KARARINI BEN VEREMEM"

İncelemenin "RTÜK bakıyor" anlamına geldiğini ifade eden şahin, "İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir. Ben diyorum ki; şu sebeplerden dolayı şikayet edilen ve yayınlara bu şekilde devam eden şu program ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Bunu yapmak benim görevim. Yoksa sosyal medyada, her yerde almış başını gidiyor; 'RTÜK nerede, niye görevini yapmıyor' diye. Bir şekilde bir şey yapmanız lazım. Bu ceza vermek değildir. Biz toplanacağız, daha kurula gelmedi. Belki ceza almayacak, belki de alacak. Bunun kararını ben veremem. Ama nasıl anlatıldı, RTÜK başkanı dün akşam bastı cezayı. Açıklama yaptım daha" şeklinde konuştu. (İHA)

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Exxen
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