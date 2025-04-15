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Konuşurken çılgına dönen Paşinyan'ın el kol hareketleri gündem oldu: Tuhaf vücut dili dikkatlerden kaçmadı

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Hazar Gönüllü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada sergilediği vücut diliyle gündem oldu. Paşinyan, muhalefetin ekonomi tepkilerine isyan ederken yaptığı el kol hareketleriyle öfkesine hakim olamazken görüldü.

Başbakan Paşinyan bugün parlamentoda hükümetin 2021-2026 programının 2024 yılındaki uygulama raporunun görüşmelerinde konuştu. Konuşması sırasında muhalefeti hedef alan Paşinyan oldukça hareketliydi.

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MUHALEFETE YÜKLENİRKEN ÇILGINA DÖNDÜ

Konuşmasında bir muhalefet temsilcisinin söz alıp "‘Halk biziz, bütçeyi dolduruyorlar ama ceplerini doldurmak için hızla çalışıyorlar" dediğini söyleyen Paşinyan adeta çılgına döndü.

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Paşinyan ayrıca “Ermenistan'ın devlet bütçesi gelirlerinin, halkın şiddet içermeyen kadife devriminden önceki yıllarda artmakta olduğunun altını çizmek zorundayım ve bunu kimse inkar edemez" diyerek tepkilere yanıt verdi.

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Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmaları imzalamaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ meselesinin çözülmesi sonucunda bir barış anlaşması imzalanmadan önce AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesini önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan
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