Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklar sürüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) İcra Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı'ndaki programın ardından yaptığı açıklamada, Konya'nın spor altyapısının 5. İslami Dayanışma Oyunları'na tam olarak hazır olduğunu belirtti.

Nurullayeva, Konya'daki hazırlıkların en iyi şekilde gerçekleştirildiğini gördüklerini, kentin oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin kardeşliğine dikkati çeken Nurullayeva, şöyle konuştu:

"Bizi birbirimize bağlayan bağlar çok kuvvetli. İki ülke her zaman birbirinin yanında. İster gönüllü olarak, ister oyunların organizasyonuyla her zaman size destek olmaya hazırız. Gönlümüz sizinledir. Sizi çok severiz, çünkü biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi zaten dünya biliyor. Şunu söylemek isterim ki oyunlar için Konya'nın tercih edilmesi, en uğurlu seçimlerden biri olmuş. Çünkü Konya, Mevlana'nın şehri. Konya zengin tarihe, zengin kültüre malik bir şehir. Bence oyunların en iyisi burada olacak. Organizasyona 55 ülkeden 5 bin sporcu katılacak. Türkiye'nin organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Çok iyi şekilde hazırlanmışlar ki ülkeler merak göstermiş, katılımcı sayısı bu kadar çok olmuş. Federasyon olarak bizim için de çok güzel bir durum. Elbette ki Türkiye için de çok iyi. Azerbaycanlı olarak gönlüm çok rahat. Çünkü ben her iki tarafı da temsil ediyorum. Hem İslam Teşkilatını temsil ediyorum hem Azerbaycan'ı temsil ediyorum. Mesuliyetim daha büyük. Oyunlar Bakü'deki gibi olursa, hatta ondan güzel olursa çok seviniriz. Kalbimiz sizinle."