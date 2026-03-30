Konya'da 2 sürücüye rekor ceza! Bu görüntünün bedeli yarım milyon lira

Konya'daki olay, 28 Mart Cumartesi günü saat 21.37 sıralarında Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedirler Kavşağı istikametinden Antalya Çevre Yolu yönüne doğru ilerleyen iki otomobilin yarış yaptığını ve yoğun trafikte makas atarak ilerleyip diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye attığını fark eden trafik ekipleri harekete geçti.

DUR İKAZINA UYMAYIP KAÇTILAR, KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı. Polisin "dur" ikazına aldırış etmeyen sürücüler, polis ekiplerini atlattığını zannederken Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

REKOR CEZA

M.A.A. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 136 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi.

E.B. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak", "Makas atmak" ve "Dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 2 yıl 4 ay süreyle geri alınan şahsın aracı ise 6 ay süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Her iki sürücüye uygulanan toplam 472 bin liralık rekor cezanın ardından şahıslar, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA