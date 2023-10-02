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Konya'da 'Beşiktaş taraftarına bir polisin silah çektiği' iddiasına Valilikten soruşturma

02.10.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan gerginliğe polis müdahale etti. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara orantısız güç kullanıldığı ve bir polis memurunun silahını çektiği iddiası yer aldı. Konya Valiliğinden konuyla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi stat girişinde Beşiktaş taraftarının bulunduğu bölümde belirlenemeyen nedenle gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. O anlarda taraftarca cep telefonu kamerasına kaydedildi. Müdahale sırasında bir polis memurunun da tabancasını çektiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TEPKİ

Beşiktaş Kulübü ise X (twitter) hesabından yaşananlara tepsi göstererek, ''Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız." denildi.

KONYA VALİLİĞİ: ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği, müdahale sırasında bir polis memurunun silah çektiği iddiası üzerine araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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