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Konya'da camide büyük ahlaksızlık! Cemaat namazdayken...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Konya'da cami cemaati namazdayken şadırvandaki muslukları sökerek çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre cemaatin ikindi namazı için camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, muslukları teker teker söktü.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bu anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

cami

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, şüphelinin muslukları sökmesi daha sonra muslukları montuna sarıp kaçması görülüyor. Namazdan çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya cemaat cami cemaati hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
müslüman calmaz yer degistirir sadece hani kendileri yapinca bir sey olmaz diyan din yoksunu yobazlar görsün baksinki hirsiz her yerde hirsizdir ayni YSK gibi bende diyorumki ALLAH en sevdiklerinizi elinizden alsin ki o zaman görün hirsizligi. not: hirsizlik oruc bozarmi?
Euro Dollar uctu gene Olan garibana olacak yasa padisahim
işte bu ve buna benzerleri öylecezalandıracaksın ki bi daha insan içine çıkamayacaklar
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