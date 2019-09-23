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Konya'da feci kaza! Lastiği patlayan araç, bisiklet sürücüsünü ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 23.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

Konya'da geçtiğimiz ay sonunda karşı şeritten refüjü aşarak gelen otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 27 Ağustos Salı günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya Çevre Yolu istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Ş.M. idaresindeki 42 SA 948 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarpıp karşı şeride atlayarak yol kenarında bisikletiyle giden Ömer Elmalı'ya (59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Elmalı havaya uçarak savruldu. Kazada yaralanan Elmalı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elmalı, hastanede tedavisi devam ederken, 15 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

KAZA ANI KAMERADA

Ömer Elmalı'nın hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı şeritten gelirken bir anda kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobilin, bisikletiyle giden Ömer Elmalı'ya çarptığı görülüyor. Elmalı, çarpmanın şiddetiyle havaya uçarak savruluyor.

Kazanın ardından annesiyle birlikte şikayetçi olduğunu anlatan Mehmet E., "Olay ayın 27'sinde, saat altı civarında gerçekleşmiş. Benim gece 12 buçuk gibi haberim oldu. Karşı şeride atlayarak, bisiklet yolundan gelen babama vurarak ilerideki araca vurması kamera kayıtlarında net olarak görülüyor" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya kaza

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