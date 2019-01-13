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Konya'da kardan adamı tekme ve yumrukla yıktılar

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 13.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yanlarında çocuk bulunan kadın ve erkeğin, kardan adamı yumruk ve tekme darbeleriyle parçalaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler, 9 Ocak tarihinde saat 21.30 sıralarında Selçuklu'nun Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan elektrikçi dükkanının önünde kaydedildi.

Kent merkezinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından mahalle sakinleri bir araya gelerek iş yerinin önünde kardan adam yaptı. Sabah uyandıklarında kardan adamın parçalandığını gören mahalle sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, kadın ve erkeğin yanlarında çocukla kardan adamın yanına geldiği görüldü. Ardından, kadının yumruk atıp kardan adamın kafasını parçaladığı, erkeğin ise ilk tekmede yıkamadığı kardan adamı, ikinci darbeyle devirdiği belirlendi. Daha sonra da kadın ve erkeğin çocukla birlikte hızla uzaklaştığı tespit edildi. (DHA)

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