Konya'da öğretim görevlisi dehşet saçtı! Kadının kaburgalarını kırdı

Olay, 17 Kasım günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü, birtakım eşya almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (40) oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek otomobilini otoparkın önünden çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Ayşe Y., Süheyla B.'ye küfretti. Fevzi Altan Göksu da Ayşe Y.'ye tekme ve tokat dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"KABURGAMDA KIRIKLAR OLUŞTU"



Ayşe Y. hastanedeki ifadesinde, ''Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi aracının siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu eliyle ve tekme atarak beni darp etti. Kaburgamda kırıklar oluştu" dedi.