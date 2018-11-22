Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire ve doktorlar sabah kahvaltısını çay ve simitle yapmak için bir gün öncesinde sözleşti. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan sağlık çalışanları, bir simit zincirinin merkez Meram ilçesindeki şubesinde buluşup alış-veriş yaptılar. Yanlarına aldıkları simit ve poğaçalarla hastaneye gelen hemşire ve doktorlar daha sonra kahvaltı için sofraya oturdular.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, hemşire Emre Aydilek'in eline alıp böldüğü simitin içinden ise naylon parçaları çıktı. Sofrada bulunan mesai arkadaşlarının da ikazı üzerine Alo Gıda 174 hattına şikayette bulunan Emre Aydilek, içinden naylon çıkan simidi hangi şubeden aldıklarını ise bilemediklerini söyledi. Söz konusu firmanın temsilcisinin de hastaneyi arayarak sağlık çalışanlarından özür dilediği konuyla ilgileneceklerinin sözünü verdiği öğrenildi.

